Cast
Aki Hiraoka
Interviewed Witness
Cast and Crew
Director
Tetsuya Mariko
Writer
Tetsuya Mariko, Kôhei Kiyasu
Composer
Hidenori Mukai, Shûtoku Mukai
Film details
Country
Japan
Runtime
1 hour 48 minutes
Production year
2016
World premiere
31 May 2016
Release date
|27 July 2022
|France
|
|
|31 May 2016
|Japan
|
|
Production
Avex Music Publishing, DLE, Datang International Entertainment
Also known as
Disutorakushon beibîzu, Destruction Babies, Hijos de la destrucción, Детки-разрушители, ディストラクション・ベイビーズ, 失序男孩, 错乱的一代, Disutorakushon Beibizu, Distraction Babies