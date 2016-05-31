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Poster of Destruction Babies
5.6
Kinoafisha Films Destruction Babies
5.6

Destruction Babies

, 2016
Disutorakushon beibîzu
Japan / Comedy / 18+
Poster of Destruction Babies
5.6

Cast

Masaki Suda
Masaki Suda
Yuya Kitahara
Nana Komatsu
Nana Komatsu
Nana
Yûya Yagira
Taira Ashihara
Nijiro Murakami
Nijiro Murakami
Shota Ashihara
Denden
Aki Hiraoka
Interviewed Witness
Sousuke Ikematsu
Sousuke Ikematsu
Ryô Iwase
Takumi Kitamura
Takumi Kitamura
Masaki Miura
Director Tetsuya Mariko
Writer Tetsuya Mariko, Kôhei Kiyasu
Composer Hidenori Mukai, Shûtoku Mukai
Cast and Crew

Film details

Country Japan
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 2016
World premiere 31 May 2016
Release date
27 July 2022 France
31 May 2016 Japan
Production Avex Music Publishing, DLE, Datang International Entertainment
Also known as
Disutorakushon beibîzu, Destruction Babies, Hijos de la destrucción, Детки-разрушители, ディストラクション・ベイビーズ, 失序男孩, 错乱的一代, Disutorakushon Beibizu, Distraction Babies

Film rating

5.6
Rate 13 votes
5.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 26 August 2024
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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