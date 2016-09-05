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Девочки Девочки
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Девочки, 2015

2015 / Россия
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О фильме

Девочки» — это шесть историй, рассказанных жительницами блокадного Ленинграда. Глаза в глаза. Из первых уст.
Самой младшей из героинь, Наталье Соболевой было всего 11 лет, когда началась война.
Она — дочь почетного гражданина Петрограда и подруга символа блокады — Тани Савичевой, мечтала стать художником и подавала большие надежды.
Тася Ветошникова, еще одна героиня фильма, стала чемпионкой СССР по теннису среди юниоров. Летом 1941 года она с нетерпением ждала «взрослых» соревнований.
Но война, а затем и блокада — изменила их жизни до неузнаваемости.
Вера Яковлева проводила лето 1941 года в Луге, откуда спешно ей пришлось бежать. Немцы занимали город за городом.

Где-то в толпе бегущих рядом с ней возможно была Зина Волкова. Она копала окопы, но немцы налетели, и пришлось спасаться — кто как может.

А дальше — только смерть, голод, холод и война.

Ганна Миронова и Галя Ткачева остались совсем одни в неотапливаемых огромных ленинградских коммунальных квартирах. Они не спускались в бомбоубежища. Им уже было все равно.

Но в сердцах девочек жила надежда. Неугасимый огонь, которой, спасал их в самые страшные моменты одного из жесточайших событий в истории человечества.

13-летние девчонки работали сутками у станка, пытались играть, танцевать и смеяться, и даже — заниматься спортом — во имя Победы. Они учились водить огромные грузовики по льду Ладожского озера — во имя Победы. Они любили и ненавидели, ходили под пулями и спасали жизни других — во имя Победы.

Они выжили. Не потеряв лица, не сломавшись, сохранив несокрушимую волю к жизни. Несмотря ни на что, всегда — победители.

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Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2015
Возраст 12+
Режиссер
Мария Поприцак
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Девочки 1 постер
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Премьера документальной картины «Девочки» 8 сентября на Открытой киностудии «Лендок» пройдёт показ документального фильма «Девочки» Марии Поприцак, организованный совместно с онлайн кинотеатром Okko. Лента
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5 сентября 2016 12:09
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