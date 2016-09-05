Девочки, 2015

Девочки» — это шесть историй, рассказанных жительницами блокадного Ленинграда. Глаза в глаза. Из первых уст.

Самой младшей из героинь, Наталье Соболевой было всего 11 лет, когда началась война.

Она — дочь почетного гражданина Петрограда и подруга символа блокады — Тани Савичевой, мечтала стать художником и подавала большие надежды.

Тася Ветошникова, еще одна героиня фильма, стала чемпионкой СССР по теннису среди юниоров. Летом 1941 года она с нетерпением ждала «взрослых» соревнований.

Но война, а затем и блокада — изменила их жизни до неузнаваемости.

Вера Яковлева проводила лето 1941 года в Луге, откуда спешно ей пришлось бежать. Немцы занимали город за городом.



Где-то в толпе бегущих рядом с ней возможно была Зина Волкова. Она копала окопы, но немцы налетели, и пришлось спасаться — кто как может.



А дальше — только смерть, голод, холод и война.



Ганна Миронова и Галя Ткачева остались совсем одни в неотапливаемых огромных ленинградских коммунальных квартирах. Они не спускались в бомбоубежища. Им уже было все равно.



Но в сердцах девочек жила надежда. Неугасимый огонь, которой, спасал их в самые страшные моменты одного из жесточайших событий в истории человечества.



13-летние девчонки работали сутками у станка, пытались играть, танцевать и смеяться, и даже — заниматься спортом — во имя Победы. Они учились водить огромные грузовики по льду Ладожского озера — во имя Победы. Они любили и ненавидели, ходили под пулями и спасали жизни других — во имя Победы.



Они выжили. Не потеряв лица, не сломавшись, сохранив несокрушимую волю к жизни. Несмотря ни на что, всегда — победители.