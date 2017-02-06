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Девочки - трейлер
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Девочки. Трейлер

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Дата публикации: 6 февраля 2017
Девочки – Девочки» — это шесть историй, рассказанных жительницами блокадного Ленинграда. Глаза в глаза. Из первых уст. Самой младшей из героинь, Наталье Соболевой было всего 11 лет, когда началась война. Она — дочь почетного гражданина Петрограда и подруга символа блокады — Тани Савичевой, мечтала стать художником и подавала большие надежды. Тася Ветошникова, еще одна героиня фильма, стала чемпионкой СССР по теннису среди юниоров. Летом 1941 года она с нетерпением ждала «взрослых» соревнований. Но война, а затем и блокада — изменила их жизни до неузнаваемости. Вера Яковлева проводила лето 1941 года в Луге, откуда спешно ей пришлось бежать. Немцы занимали город за городом. Где-то в толпе бегущих рядом с ней возможно была Зина Волкова. Она копала окопы, но немцы налетели, и пришлось спасаться — кто как может. А дальше — только смерть, голод, холод и война. Ганна Миронова и Галя Ткачева остались совсем одни в неотапливаемых огромных ленинградских коммунальных квартирах. Они не спускались в бомбоубежища. Им уже было все равно. Но в сердцах девочек жила надежда. Неугасимый огонь, которой, спасал их в самые страшные моменты одного из жесточайших событий в истории человечества. 13-летние девчонки работали сутками у станка, пытались играть, танцевать и смеяться, и даже — заниматься спортом — во имя Победы. Они учились водить огромные грузовики по льду Ладожского озера — во имя Победы. Они любили и ненавидели, ходили под пулями и спасали жизни других — во имя Победы. Они выжили. Не потеряв лица, не сломавшись, сохранив несокрушимую волю к жизни. Несмотря ни на что, всегда — победители.
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