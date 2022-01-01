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Ленин в Октябре Ленин в Октябре
Киноафиша Фильмы Ленин в Октябре Ленин в Октябре, 1937: актеры и роли
Ленин в Октябре 1937 / СССР
6.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Ленин в Октябре, 1937: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Михаил Ромм Михаил Ромм Дмитрий Васильев
В ролях
Борис Щукин Николай Охлопков Nikolay Okhlopkov Василий Ванин Николай Свободин Елена Шатрова
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