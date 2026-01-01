Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Легенды леса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Ленин в Октябре Кадры из фильма «Ленин в Октябре»

Кадры из фильма «Ленин в Октябре»

Вся информация о фильме
Ленин в Октябре (1937) - фото 1 Ленин в Октябре (1937) - фото 2 Ленин в Октябре (1937) - фото 3 Ленин в Октябре (1937) - фото 4 Ленин в Октябре (1937) - фото 5 Ленин в Октябре (1937) - фото 6 Ленин в Октябре (1937) - фото 7 Ленин в Октябре (1937) - фото 8
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
2026, Австралия / США, приключения, анимация, комедия, детектив, фантастика, ужасы, драма
Ночной бизнес
Ночной бизнес
2026, США / Австралия, боевик, триллер, комедия
ГАИшник хочет впаять штраф за тонировку? Когда нужно разрешить проверить стекла, а когда можно смело жать газ в пол
Жалею, что выбрасывала банки из-под кофе – теперь берегу каждую: нашла крутое применение на кухне
5 устройств, которые нельзя отключать из розетки: запомните это раз и на всю жизнь
В «Ходячих мертвецах» есть один эпизод с рейтингом 9,6 на IMDb, который зрители пересматривают годами — и он считается самым страшным
Новый шпионский триллер «Пони» неожиданно закрыли — даже Мать драконов не спасла: «Играет она очень плохо: постоянные кривлянья, истерики»
«Еле осилила полторы серии» и «не смогла смотреть»: сериал, который должен был заменить «Мосгаз» на Первом, неожиданно провалился — и вот почему
863 тысячи россиян оценили отечественный триллер на 7.8: его не поставить фоном — держит за горло до финала
На эту сюжетную дыру в «Истории игрушек» Pixar закрывали глаза 31 год: в 5 части объяснили так, что хочется похлопать
Тест: угадайте 6 фильмов с Гурченко по кадру – 50% зрителей ошибаются уже в начале
Netflix заплатил $1 млн за этот российский sci-fi сериал: «держит в напряжении до конца» – рейтинг 7.9 оправдан
Выходные без провалов: 5 шикарных мини-сериалов с рейтингом до 9,4, которые не дают отвлечься ни на минуту
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше