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Встречайте Принцессу Шоу Встречайте Принцессу Шоу
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Presenting Princess Shaw

Встречайте Принцессу Шоу, 2015

2015 / Израиль
6.7 Оцените
15 голосов
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О фильме

В разных точках мира люди «отправляют послания в бутылках» — выкладывают в безбрежное море Интернета свои видеоклипы. Большинство из них застрянет в тине безразличия. Но только не клипы Принцессы Шоу. Саманте Монтгомери тридцать восемь лет, она живет одна в Новом Орлеане, работает сиделкой в доме престарелых. По ночам Саманта превращается в Принцессу Шоу, поет проникновенные песни в малопосещаемых залах и публикует клипы в ютубе. Волей случая одним из ее подписчиков оказывается Кутиман (Офир Кутиэль), израильский музыкант, который миксует видеоролики со всего мира, создавая шедевры. Принцесса Шоу и не догадывается о том, что ее видео покоряет интернет.

6.7 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 27 мая 2016
Возраст 18+
Режиссер
Идо Хаар
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Встречайте Принцессу Шоу 1 постер
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