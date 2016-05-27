Встречайте Принцессу Шоу, 2015

В разных точках мира люди «отправляют послания в бутылках» — выкладывают в безбрежное море Интернета свои видеоклипы. Большинство из них застрянет в тине безразличия. Но только не клипы Принцессы Шоу. Саманте Монтгомери тридцать восемь лет, она живет одна в Новом Орлеане, работает сиделкой в доме престарелых. По ночам Саманта превращается в Принцессу Шоу, поет проникновенные песни в малопосещаемых залах и публикует клипы в ютубе. Волей случая одним из ее подписчиков оказывается Кутиман (Офир Кутиэль), израильский музыкант, который миксует видеоролики со всего мира, создавая шедевры. Принцесса Шоу и не догадывается о том, что ее видео покоряет интернет.