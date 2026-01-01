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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Одед Леопольд
Oded Leopold
Киноафиша
Персоны
Одед Леопольд
Одед Леопольд
Oded Leopold
Дата рождения
13 сентября 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Дева
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.8
Пузырь
(2006)
6.7
Джуда
(2017)
6.5
Сквозь стену
(2016)
Фильмография Одед Леопольд
6.7
Джуда
драма, криминал, фэнтези
2017, Израиль
6.5
Сквозь стену
Laavor et hakir
мелодрама, комедия
2016, Израиль
5.9
Абулеле
Abulele
приключения, семейный, анимация
2015, Израиль
6.4
Надя — временное имя
A.K.A Nadia
драма
2015, Израиль
6.8
Пузырь
The Bubble
драма, мелодрама
2006, Израиль
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