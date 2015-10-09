Снег, 2015

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о выходе в прокат 5.8 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9 Продолжительность 1 час 20 минут Год выпуска 2015 Премьера в мире 9 октября 2015 Возраст 18+ Режиссер Вентислав Василев В ролях Крассимир Доков Ованес Торосян Владимир Ямненко Все актеры и съемочная группа 2 постера

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