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Снег Снег
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Снег, 2015

2015 / Болгария / Украина
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 9 октября 2015
Возраст 18+
Режиссер
Вентислав Василев
В ролях
Крассимир Доков
Ованес Торосян
Владимир Ямненко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Снег 2 постера
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