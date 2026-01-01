Оповещения от Киноафиши
Джентльменское соглашение
Награды и номинации фильма Джентльменское соглашение
Награды и номинации фильма Джентльменское соглашение 1947
Награды
Оскар 1948
Лучшая режиссура
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1948
Лучший режиссёр
Победитель
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Best Picture
Победитель
Special Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1948
Grand International Award
Номинант
