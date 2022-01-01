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Вполне логично бояться того, что неизвестно. Темнота или подозрительные звуки – всё это провоцирует мозг человека искать хоть какое-то объяснение тому, что происходит, лишь бы не оставить информационных дыр. Но без них никак, ведь человек не настолько всемогущественен, чтобы знать всё. Это я, собственно, к чему? А к тому, что одной из интересных тем для фильмов были, есть и остаются такие необъяснимые вещи. Особенно удачна эта сфера для фильмов ужасов, ведь всегда всё можно спихнуть на…