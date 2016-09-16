«Последний поворот»: Рецензия Киноафиши

Когда хочется приключений

Вполне логично бояться того, что неизвестно. Темнота или подозрительные звуки – всё это провоцирует мозг человека искать хоть какое-то объяснение тому, что происходит, лишь бы не оставить информационных дыр. Но без них никак, ведь человек не настолько всемогущественен, чтобы знать всё.

Это я, собственно, к чему? А к тому, что одной из интересных тем для фильмов были, есть и остаются такие необъяснимые вещи. Особенно удачна эта сфера для фильмов ужасов, ведь всегда всё можно спихнуть на человеческие страхи и сделать сюжет исключительно из них.

Таким поводом для страха могут стать, например, призраки. В каких-то картинах они дружелюбные, например, в «Каспере» (1995, реж. Брэд Силберлинг), в других – нейтральные, например, в «Милых костях» (2009, реж. Питер Джексон). Но в фильмах ужасов призраки, конечно, всегда предельно агрессивны и на контакт не идут. Картина режиссёра Дэвида Кэмпбелла «Последний поворот» («Lemon Tree Passage») как раз о последнем варианте.

Кадр из фильма «Последний поворот»

Сюжет фильма рассказывает о молодых людях, которые, желая увидеть призрака, катаются по трассе туда-обратно да ещё и ночью. Конечно, к добру это не приводит.

Это такой очень короткий пересказ «Последнего поворота», но он сообщает обо всех важных событиях, которые в нём происходят, что весьма прискорбно, ибо мало. Но это и понятно: продолжительность картины меньше полутора часов, а в такой срок мало что можно впихнуть, чтобы это было гармонично и интересно.

Конечно, не обошлось и без небольшого кусочка любовной истории на фоне. Только непонятно, для чего: чтобы сделать эту историю более похожей на реальность (хотя реалистичностью в фильме пахнет очень слабо) или от недостаточности основного сюжета.

Кадр из фильма «Последний поворот»

Название фильма навевает воспоминание о других ужастиках – «Поворот не туда» и множество его частей. Но сравнение «Последнего поворота» с этими фильмами почти кончается на названии. Ещё немного похожа идея – приехал не туда, пожалел, пострадал, фильм ужасов готов.

Во многих ужастиках герои сами ищут проблемы, а потом расстраиваются, что нашли. Действительно: вы в лесу неизвестной вам местности ночью, что же ждать? Даже если никто опасный там не водится, это всё равно не самое хорошее место для отдыха.

Кроме героев, жизням которых что-то угрожает, есть и другой персонаж, из второй сюжетной линии. Это мужчина, который всё время плачет и корчится. Если первые кадры его телесных спазмов ещё неплохи – он довольно убедительно показывает испуг – то после получаса становится уже скучно. Он ведёт себя слишком однообразно, а вкупе с тем, что непонятно, почему он корчится, вся эта ситуация начинает даже немного раздражать.

Кадр из фильма «Последний поворот»

Жанры у фильма: ужасы, триллер и детектив. Но довольно смело со стороны создателей этого кино было в этот список поставить «детектив». Загадка есть (одна из героинь всё время видит какие-то подсказывающие знаки, которые не видны никому, кроме неё), но на детектив «Последний поворот» не тянет.

Конечный вердикт для «Последнего поворота» неутешителен: картина слаба не только сюжетом, но и актёрской игрой. В фильме странные непродуманные герои, творящие откровенный бред, что никак не способствует высокой оценке. Неудивительно, что за рубежом фильм имеет не самые положительные отзывы – они вполне заслужены.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 15 сентября 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Последний поворот»