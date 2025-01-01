[Габби и стражники прижали принца Дэвида к земле, направив на него мечи, но их отбрасывает назад, появляется рука Гулливера, спасает принца и прячет его]
Габби
[встаёт]
Где он? Куда он подевался?
[к принцессе Глори]
Габби
Прятать шпиона — да ещё в военное время. Это только усугубляет дело.
[принцесса Глори отворачивается от него]
Габби
[к стражникам]
Продолжайте обыск, мужики.
[Гулливер поднимает принцессу Глори, пока Габби не замечает]
Габби
[оборачивается]
Только учти, твой отец это услышит!
[понимает, что принцесса Глори исчезла]