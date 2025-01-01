[Габби и стражники прижали принца Дэвида к земле, направив на него мечи, но их отбрасывает назад, появляется рука Гулливера, спасает принца и прячет его]

Габби [встаёт] Где он? Куда он подевался?

[к принцессе Глори]

Габби Прятать шпиона — да ещё в военное время. Это только усугубляет дело.

[принцесса Глори отворачивается от него]

Габби [к стражникам] Продолжайте обыск, мужики.

[Гулливер поднимает принцессу Глори, пока Габби не замечает]

Габби [оборачивается] Только учти, твой отец это услышит!