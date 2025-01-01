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Киноафиша Фильмы Путешествие Гулливера Цитаты из мультфильма Путешествие Гулливера

Цитаты из мультфильма Путешествие Гулливера

[первый титр]
Scroll Я, Лемюэль Гулливер, рассказываю тебе самую правдивую историю моего самого увлекательного приключения на южных морях. Пятого ноября 1699 года, достигнув широты 30 градусов — две минуты южной широты — внезапно налетела страшная буря,
[остальное не видно]
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[повторяющаяся реплика]
Gabby На пляже гигант!
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King Bombo Война!
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Гулливер [оглядываясь по площади города] Куда все подевались?
[жители Лилипута быстро закрывают двери и окна]
Гулливер Так с безобидным гостем не поступают.
[растроганные этим, жители Лилипута снова открывают двери и окна]
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Гулливер [держит в руках раненого принца Дэвида] Бедные, бедные, глупые маленькие люди. Посмотрите, что вы натворили. Теперь вперед, разбейте свои скорлупки о свои песни! Но разве надо было разбивать сердце Славы, король Маленький? Потому что вы были легкомысленны и эгоистичны? А ты, Бомбо, всемогущий воин, что ты выиграл? Ты был слишком упрям, чтобы думать, слишком занят ссорами за землю, чтобы услышать гармонию, которая могла быть твоей. Но теперь, в своей печали и отчаянии, возможно, ты услышишь свои песни так, как они должны звучать.
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Принцесса Глори Дэвид, смотри! Громмашина Гулливера.
[Сник, Снуп и Снич пытаются убить Гулливера. Но Дэвид заметил]
Принц Дэвид Жди здесь, Глори.
Принцесса Глори Дэвид?
[Он убегает на своей лошади]
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[Габби и стражники прижали принца Дэвида к земле, направив на него мечи, но их отбрасывает назад, появляется рука Гулливера, спасает принца и прячет его]
Габби [встаёт] Где он? Куда он подевался?
[к принцессе Глори]
Габби Прятать шпиона — да ещё в военное время. Это только усугубляет дело.
[принцесса Глори отворачивается от него]
Габби [к стражникам] Продолжайте обыск, мужики.
[Гулливер поднимает принцессу Глори, пока Габби не замечает]
Габби [оборачивается] Только учти, твой отец это услышит!
[понимает, что принцесса Глори исчезла]
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[ночь, на званом ужине в Лилипуте]
Гулливер [королю Литтлу] Ваше Величество, жаль, что принцесса не с нами.
Король Литтл Да, действительно. Жаль. Слишком много впечатлений за один день.
[Король Литтл смотрит вперёд и замечает, как Габби пытается дотянуться до чего-то через суп. Габби поскальзывается и случайно звонко ударяет королю ложку, из-за чего суп брызгается. Гулливер смеётся]
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[первые реплики]
Габби [поёт] Всё хорошо, что дождь идёт? / Не гляди на тучи — за ними светит золотой луч.
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Gabby [к королю Литтлу] Война? Ты думаешь, он может быть, шпион?
King Little [испуганно] Кто шпион? КТО ШПИОН?
Gabby [лицо фиолетовеет] ГИГАНТ НА ПЛЯЖЕ!
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Король Бомбо [во время атаки на Лилипут] Как тебе это?
[смеётся]
Король Бомбо Хочешь ещё?
[снова смеётся]
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[последние слова]
King Bombo Король Бомбо, король Литтл: От имени народов Блефуску и Лилипута, с вечной благодарностью и любовью в наших сердцах, мы крестим тебя, Гулливер!
[они разбивают две бутылки шампанского о нос корабля Гулливера]
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Sneek Spy [диктует] Дорогой король Бомбо, передай, что гигант — дохлая утка.
Bird Messenger [обращаясь к Snoop Spy, который пишет письмо] Дохлая утка.
Sneek Spy [похлопывает по ружью Гулливера и поворачивается, потирая руки] P.S. Что нам делать с трупом?
[все смеются]
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Король Бомбо [пробует глазурь на свадебном торте] Ваниль! Вау!
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