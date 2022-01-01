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Приключения в Синячихе
Приключения в Синячихе, 2012
2012 / Россия
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Продолжительность
40 минут
Год выпуска
2012
Возраст
6+
Режиссер
Сергей Пантыкин
В ролях
Вячеслав Пиваков
Виктор Поцелуев
Татьяна Боровых
Все актеры и съемочная группа
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