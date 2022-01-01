Жизнь за жизнь, 1916

Фильм «Жизнь за жизнь» начинается картиной семейного покоя и уюта. Мы видим гостиную в доме миллионерши Хромовой, где величественная хозяйка с обликом преуспевающей и уверенной в себе деловой дамы отдыхает в обществе своих дочерей — Муси и Наты. В дом Хромовой вхож пожилой коммерсант. Он приводит однажды в гости и своего приятеля — князя Бартинского, в которого Муся влюбляется с первого взгляда. Между тем князь испытывает влечение к Нате, она откликается на его признания, между ними возникает тайная любовная связь…