Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Жизнь за жизнь Жизнь за жизнь
Киноафиша Фильмы Жизнь за жизнь

Жизнь за жизнь, 1916

1916 / Россия
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Фильм «Жизнь за жизнь» начинается картиной семейного покоя и уюта. Мы видим гостиную в доме миллионерши Хромовой, где величественная хозяйка с обликом преуспевающей и уверенной в себе деловой дамы отдыхает в обществе своих дочерей — Муси и Наты. В дом Хромовой вхож пожилой коммерсант. Он приводит однажды в гости и своего приятеля — князя Бартинского, в которого Муся влюбляется с первого взгляда. Между тем князь испытывает влечение к Нате, она откликается на его признания, между ними возникает тайная любовная связь…

6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 1916
Премьера в мире 9 мая 1916
Возраст 0+
Режиссер
Евгений Бауэр
В ролях
Вера Холодная
Вера Холодная
Лидия Коренева
Иван Перестиани
Витольд Полонский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Жизнь за жизнь 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Жизнь за жизнь смотреть онлайн

Жизнь за жизнь
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Related video
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе
Приложение киноафиши