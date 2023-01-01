Дитя большого города, 1914

Трогательно невинная девочка Манька растет в атмосфере лжи и нездорового стремления к роскоши. Девочка вырастает и становится хорошенькой швейкой Манечкой, в которую безумно и страстно влюбляется Виктор Кравцов. Но девушке дороже мишура и блеск светских вечеринок, на которых она пользуется огромным успехом как куртизанка Мэри. Не выдержав равнодушия своей возлюбленной, Виктор кончает жизнь самоубийством, прямо у порога ее дома. Однако и это не трогает холодного сердца красавицы — она переступает через труп со словами: «Говорят, встреча с покойником приносит счастье…»