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Дитя большого города
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Дитя большого города, 1914

1914 / Российская империя
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Трогательно невинная девочка Манька растет в атмосфере лжи и нездорового стремления к роскоши. Девочка вырастает и становится хорошенькой швейкой Манечкой, в которую безумно и страстно влюбляется Виктор Кравцов. Но девушке дороже мишура и блеск светских вечеринок, на которых она пользуется огромным успехом как куртизанка Мэри. Не выдержав равнодушия своей возлюбленной, Виктор кончает жизнь самоубийством, прямо у порога ее дома. Однако и это не трогает холодного сердца красавицы — она переступает через труп со словами: «Говорят, встреча с покойником приносит счастье…»

6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 37 минут
Год выпуска 1914
Премьера в России 5 марта 1914
Премьера в мире 5 марта 1914
Режиссер
Евгений Бауэр
В ролях
Елена Смирнова
Нина Кослянинова
Майкл Саларов
Арсений Бибиков
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дитя большого города 2 постера
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