Наша рецензия

Ей все время твердят, что она выглядит примерно на сорок, и это, если честно, изысканный комплимент. Потому что сегодня Ирине стукнуло пятьдесят шесть. Однако по сравнению с сестрами она и вправду почти ребенок: Маше пятьдесят девять, а Ольге и вовсе за шестьдесят. Не тот возраст, чтобы ждать каких-либо перемен, ведь так? А перемены, тем не менее, уже на пороге. Первой в размеренную жизнь сестер врывается гривастая кобылица в перламутровых штанах (звать Наташей), которая с плотоядной…