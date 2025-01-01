Долгий Джон Сильвер[Джим делает татуировку]Ох, отличная татуировка, Джим. Это знак, что ты теперь настоящий джентльмен удачи, как и мы все, да?
Джим ХокинсДжентльмен удачи? Разве это не значит пират?
Долгий Джон СильверАх, пират, Джим... это слово непростое. Например, кто здесь пираты? Те, кто прошёл весь этот путь к сокровищам и просто хотел получить... свою справедливую долю? Или такие, как сквайр и капитан, которые украли карту сокровищ у мальчишки, которому её дали, а потом предали его и забрали свою долю? Не они ли настоящие пираты?
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Squire Trelawney[Они идут за пиратами к сокровищу]Ты думаешь, они понимают, что делают?
Captain SmolletКто, как ни другой искалеченный пират, сможет понять извращённый ум пирата?
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Jim Hawkins[он помогает Сильверу встать, когда один из людей Капитана угрожает застрелить его]Ну и ладно! Стреляй в меня! Если кто-то не может помочь человеку в беде, пусть стреляет в меня!
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Long John SilverНам нужен клад, и мы его получим — вот в чём дело. У нас есть мальчик, а вам он нужен, и мы обменяем его на карту.
Captain SmolletМальчик? Нам он не нужен. Через полгода он будет высушен на солнце и болтаться на виселице в Тилбери, как и все вы.