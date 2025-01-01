Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Остров сокровищ Цитаты из фильма Остров сокровищ

Цитаты из фильма Остров сокровищ

Долгий Джон Сильвер [Джим делает татуировку] Ох, отличная татуировка, Джим. Это знак, что ты теперь настоящий джентльмен удачи, как и мы все, да?
Джим Хокинс Джентльмен удачи? Разве это не значит пират?
Долгий Джон Сильвер Ах, пират, Джим... это слово непростое. Например, кто здесь пираты? Те, кто прошёл весь этот путь к сокровищам и просто хотел получить... свою справедливую долю? Или такие, как сквайр и капитан, которые украли карту сокровищ у мальчишки, которому её дали, а потом предали его и забрали свою долю? Не они ли настоящие пираты?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Squire Trelawney [Они идут за пиратами к сокровищу] Ты думаешь, они понимают, что делают?
Captain Smollet Кто, как ни другой искалеченный пират, сможет понять извращённый ум пирата?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jim Hawkins [он помогает Сильверу встать, когда один из людей Капитана угрожает застрелить его] Ну и ладно! Стреляй в меня! Если кто-то не может помочь человеку в беде, пусть стреляет в меня!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Long John Silver Нам нужен клад, и мы его получим — вот в чём дело. У нас есть мальчик, а вам он нужен, и мы обменяем его на карту.
Captain Smollet Мальчик? Нам он не нужен. Через полгода он будет высушен на солнце и болтаться на виселице в Тилбери, как и все вы.
Long John Silver Но он же ваш!
Captain Smollet Больше нет, Сильвер.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джек Пэланс
Джек Пэланс
Jack Palance
Кевин Зегерс
Кевин Зегерс
Kevin Zegers
Кристофер Бенжамин
Christopher Benjamin
Малкольм Стоддард
Malcolm Stoddard
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Уверены, что знаете «Пятый элемент» наизусть? Вот 7 деталей, которые пропустили даже фанаты: тайный знак из «Леона» и настоящий язык богов
Критики уже окрестили этот хоррор лучшим фильмом 2025 года: пропали 17 подростков — финал очень жуткий
Где снимали «Трудных подростков»: школа реальная, но таких персонажей там бы держать не стали
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд
Билли Бобу Торнтону — 70! Выбираем лучшие малоизвестные роли звезды «Фарго» и «Лэндмена» — в топ-5 есть даже аниме
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Букины не сделали ремонт в квартире: причина не в отсутствии денег
Обошел даже «Войну миров Z»: самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта собрал более 540 млн долларов — и украл сердца зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше