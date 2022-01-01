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Путешествие Гулливера
Путешествие Гулливера, 1977: актеры и роли
Gulliver's Travels
Путешествие Гулливера
1977 / Великобритания / Бельгия
5.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Путешествие Гулливера, 1977: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Питер Р. Хант
Peter R. Hunt
В ролях
Ричард Харрис
Richard Harris
Катерина Шелл
Норман Шелли
Norman Shelley
Мередит Эдвардс
Meredith Edwards
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