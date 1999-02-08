Оповещения от Киноафиши
Мередит Эдвардс
Meredith Edwards
Мередит Эдвардс
Мередит Эдвардс
Meredith Edwards
Дата рождения
10 июня 1917
Возраст
81 год
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
8 февраля 1999
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Актер озвучки, Путешественник
Популярные фильмы
5.5
Путешествие Гулливера
(1977)
Фильмография Мередит Эдвардс
5.5
Путешествие Гулливера
Gulliver's Travels
анимация, приключения
1977, Великобритания / Бельгия
