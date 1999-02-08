Оповещения от Киноафиши
Мередит Эдвардс Meredith Edwards
Дата рождения
10 июня 1917
Возраст
81 год
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
8 февраля 1999
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Актер озвучки, Путешественник

Популярные фильмы

Путешествие Гулливера 5.5
Путешествие Гулливера (1977)

Фильмография Мередит Эдвардс

Жанр
Год
Путешествие Гулливера 5.5
Путешествие Гулливера Gulliver's Travels
анимация, приключения 1977, Великобритания / Бельгия
