Награды и номинации фильма Двенадцать этажей

Награды и номинации фильма Двенадцать этажей 1997

Каннский кинофестиваль 1997 Каннский кинофестиваль 1997
Премия «Особый взгляд»
Номинант
