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Портрет жены художника
Портрет жены художника, 1981: актеры и роли
Портрет жены художника
1981 / СССР
6.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Портрет жены художника, 1981: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Панкратов
В ролях
Валентина Теличкина
Valentina Telichkina
Сергей Шакуров
Никита Михалков
Михаил Семаков
Mikhail Semakov
Всеволод Шиловский
Олег Голубицкий
Татьяна Конюхова
Екатерина Суханова
Ekaterina Sukhanova
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