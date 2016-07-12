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Симфоническое кино, 2016

2016 / Россия
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О фильме

Группа "Кино" - это не просто один из самых ярких коллективов в русском роке. Группа "Кино" - это целая эпоха, великая веха отечественной музыкальной истории. Песни "Кино" не устаревают, и сейчас звучат так же остро и актуально, как и десятилетия назад. Популярность легендарной группы только растет, несмотря на то, что ее лидера уже нет рядом с нами. 

В 2012 Виктору Цою исполнилось бы 50 лет. И очень символично, что именно в год юбилея великого артиста родился уникальный проект "Симфоническое кино", позволяющий услышать песни Виктора в исполнении оркестра и по новому оценить весь масштаб его гения.

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Продолжительность 1 час 9 минут
Год выпуска 2016
Возраст 6+
Прокатчик ПилотКино
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«Симфоническое КИНО» на «Ленфильме» Проект «Симфоническое КИНО» был создан в год юбилея легендарного музыканта Виктора Цоя, однако сама идея появилась намного раньше. В 2012 и 2013 годах поклонники группы «Кино»
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12 июля 2016 15:59
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