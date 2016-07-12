Симфоническое кино, 2016

Группа "Кино" - это не просто один из самых ярких коллективов в русском роке. Группа "Кино" - это целая эпоха, великая веха отечественной музыкальной истории. Песни "Кино" не устаревают, и сейчас звучат так же остро и актуально, как и десятилетия назад. Популярность легендарной группы только растет, несмотря на то, что ее лидера уже нет рядом с нами.

В 2012 Виктору Цою исполнилось бы 50 лет. И очень символично, что именно в год юбилея великого артиста родился уникальный проект "Симфоническое кино", позволяющий услышать песни Виктора в исполнении оркестра и по новому оценить весь масштаб его гения.