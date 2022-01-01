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Валенса
Валенса, 2013: актеры и роли
Wałęsa. Człowiek z nadziei
Валенса
2013 / Польша
6.5
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11
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Валенса, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Анджей Вайда
Andrzej Wajda
В ролях
Роберт Венцкевич
Robert Więckiewicz
Агнешка Гроховска
Agnieszka Grochowska
Ивона Бельска
Збигнев Замаховский
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