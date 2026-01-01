Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Плюмбум, или Опасная игра Награды и номинации фильма Плюмбум, или Опасная игра

Награды и номинации фильма Плюмбум, или Опасная игра 1986

Венецианский кинофестиваль 1987 Венецианский кинофестиваль 1987
The President of the Italian Senate's Gold Medal
Победитель
Golden Lion
Номинант
