Marianne Beausejour[в её письме]Моя дорогая Анна, я пишу это в воскресенье вечером в Лондоне. Если ты читаешь это, значит, ты едва ли меня знала и, возможно, не помнишь, кто я. Я — твоя мама. Ты родилась во время воздушной тревоги посреди войны у двух людей, которые любили друг друга. Наш год вместе в доме в Хэмстеде был самым счастливым в моей жизни. Сегодня ты сделала первые шаги. Я так благодарна, что увидела, как ты впервые пошла, а рядом был твой отец. Макс, моя любовь, ты — мой мир. Я надеюсь, ты сможешь меня простить. И надеюсь, что доберешься до Медисин-Хэт. У меня в голове есть его образ. И я молюсь, чтобы глаза Анны его увидели. Моя прекрасная дочь, я люблю тебя всем сердцем. Надеюсь, ты проживёшь жизнь в мире. Я успокаиваюсь, зная, что твой отец будет заботиться о тебе. Остаюсь твоей любящей мамой, Марианна Ватан.
Max VatanДа? Моя жена — Марианн Боссежур. Марианн Боссежур руководила самой эффективной сетью сопротивления в Париже — пока в 41-м её не разорила Секция В. Мы встретились в Касабланке. Там вместе убили немецкого посла. Она мать моего ребёнка. Она родила моего ребёнка, ради всего святого.
S.O.E. OfficialЭто перевод стенограммы допроса немецкого офицера Абвера, захваченного в Тобруке. Среди прочего он заявляет, что Марианн Боссежур была арестована и казнена в мае 1941 года, когда остальная часть её сети была схвачена в Париже. Личность Марианн Боссежур была передана немецкому агенту с похожей внешностью, её переправили в Касабланку, где никто не знал настоящую Марианн. Позже выяснилось, что немецкий посол, которого вы убили в Касабланке, был диссидентом. Гитлер хотел, чтобы его убрали.
Max VatanПоедешь со мной в Лондон. Поедешь со мной в Лондон и станешь моей женой.
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Marianne BeausejourСоседи найдут странным, если я не зайду к тебе в первую же ночь. Я рассказала мадам Торжено и мадам Петит всё о тебе. Они будут очень рады. Додумаются, что с сексом вы уже покончили.