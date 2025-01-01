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Киноафиша Фильмы Союзники Цитаты из фильма Союзники

Цитаты из фильма Союзники

Marianne Beausejour Я тебя люблю, мой квебекец.
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Max Vatan Есть такая вещь, как душа. Я заглядывал в её душу.
S.O.E. Official Нет. Ты смотрел ей в глаза.
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Marianne Beausejour Что он сказал обо мне?
Max Vatan Он сказал, что ты красивая. И хорошая.
Marianne Beausejour Быть хорошей в таком деле — это не очень красиво.
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[последние слова]
Marianne Beausejour [в её письме] Моя дорогая Анна, я пишу это в воскресенье вечером в Лондоне. Если ты читаешь это, значит, ты едва ли меня знала и, возможно, не помнишь, кто я. Я — твоя мама. Ты родилась во время воздушной тревоги посреди войны у двух людей, которые любили друг друга. Наш год вместе в доме в Хэмстеде был самым счастливым в моей жизни. Сегодня ты сделала первые шаги. Я так благодарна, что увидела, как ты впервые пошла, а рядом был твой отец. Макс, моя любовь, ты — мой мир. Я надеюсь, ты сможешь меня простить. И надеюсь, что доберешься до Медисин-Хэт. У меня в голове есть его образ. И я молюсь, чтобы глаза Анны его увидели. Моя прекрасная дочь, я люблю тебя всем сердцем. Надеюсь, ты проживёшь жизнь в мире. Я успокаиваюсь, зная, что твой отец будет заботиться о тебе. Остаюсь твоей любящей мамой, Марианна Ватан.
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Marianne Beausejour Теперь нам нужно поговорить. И посмеяться.
Max Vatan Мы женаты. Зачем нам смеяться?
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Marianne Beausejour Эй, что случилось с моим поцелуем?
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Marianne Beausejour Я очень хорошо умею притворяться, Макс.
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Marianne Beausejour Я люблю тебя всем сердцем.
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S.O.E. Official Ты когда-нибудь говоришь с женой о своей работе?
Max Vatan Хорошо. Сэр, пока все не вышло из-под контроля — можно мне слово? А? Можно?
S.O.E. Official Да.
Max Vatan Да? Моя жена — Марианн Боссежур. Марианн Боссежур руководила самой эффективной сетью сопротивления в Париже — пока в 41-м её не разорила Секция В. Мы встретились в Касабланке. Там вместе убили немецкого посла. Она мать моего ребёнка. Она родила моего ребёнка, ради всего святого.
S.O.E. Official Это перевод стенограммы допроса немецкого офицера Абвера, захваченного в Тобруке. Среди прочего он заявляет, что Марианн Боссежур была арестована и казнена в мае 1941 года, когда остальная часть её сети была схвачена в Париже. Личность Марианн Боссежур была передана немецкому агенту с похожей внешностью, её переправили в Касабланку, где никто не знал настоящую Марианн. Позже выяснилось, что немецкий посол, которого вы убили в Касабланке, был диссидентом. Гитлер хотел, чтобы его убрали.
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Max Vatan Что ты делаешь?
Marianne Beausejour [блузка расстегнута] Проверяю тебя. Как ты проверял меня. Я знаю, что у вас есть оружие, мистер Ватан, просто убеждаюсь, что предохранитель включён.
Max Vatan [смеётся с презрением]
Marianne Beausejour Вот, у нас была первая ссора. Значит, теперь всё в порядке, да?
Max Vatan Марианна, мы оба знаем, что люди трахались, и они облажались, а теперь они, блин, мертвы.
Marianne Beausejour Ну, тут слишком много этих трахов.
Max Vatan Застёгивай, чёртовы пуговицы.
Marianne Beausejour [застёгивает блузку] На самом деле, Макс, ошибки, которые люди делают в таких ситуациях, — это не трах, а чувство.
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Marianne Beausejour Не думай, что я дам тебе спокойно заснуть, мистер Ватан.
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Marianne Beausejour Они нас сейчас смотрят... поцелуй меня.
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Marianne Beausejour Когда ты вернёшься?
Max Vatan Ты же знаешь, что я не знаю.
Marianne Beausejour Чёрт возьми, что там такого важного?
Max Vatan Освобождаю твою страну.
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Marianne Beausejour Пистолеты будут прикреплены под столом для шампанского. Посол прибывает ровно в 08:30.
Max Vatan Если он опоздает?
Marianne Beausejour Он немец, он будет вовремя.
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Max Vatan [Хантеру, перед выходом в операцию] О ком ты думаешь?
Captain Adam Hunter О моей матери.
Max Vatan Не думай. Думай о своём отце.
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Max Vatan Поедешь со мной в Лондон. Поедешь со мной в Лондон и станешь моей женой.
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Marianne Beausejour Соседи найдут странным, если я не зайду к тебе в первую же ночь. Я рассказала мадам Торжено и мадам Петит всё о тебе. Они будут очень рады. Додумаются, что с сексом вы уже покончили.
Max Vatan Кстати, это было здорово.
Marianne Beausejour Потом — ты поднялся на крышу. Я скучала, ведь так много месяцев спала одна. Вот я и пришла сказать тебе, что люблю.
Max Vatan Ты очень дотошный.
Marianne Beausejour Вот почему я до сих пор жива.
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Max Vatan Вы сказали, что у вас есть новости.
Frank Heslop Да, да, у меня есть новости о Марианн Безужур.
Max Vatan Прошло уже три чёртовых недели!
Frank Heslop Сэр! Прошло уже три чёртовых недели, сэр.
Max Vatan Прошло уже три чёртовых недели, сэр.
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Max Vatan [о Анне] Ты использовал её как залог!
Mrs. Sinclair Ты сделал куда более худшее, командир Ватан.
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Marianne Beausejour Мужчина предложит жене сигарету, прежде чем закурить сам.
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Max Vatan Ты выглядишь прекрасно.
Marianne Beausejour Ты уже это говорила. Ты вообще меня видишь?
Max Vatan Не очень.
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[первые реплики]
Водитель в пустыне Жена будет в фиолетовом платье. Ищи колибри.
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Max Vatan Дамы и господа, я не видел свою жену уже много месяцев. Прошу вас понять меня, если я заберу её домой. Нам нужно возобновить наше знакомство.
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Max Vatan Много ревнивых парней смотрят на меня косо.
Marianne Beausejour Потому что они знают, что я в тебя влюблена. Это очень заметно.
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Max Vatan Неплохо.
Marianne Beausejour Ты тоже была неплохой.
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Marianne Beausejour Я сохраняю эмоции настоящими. Вот почему это работает.
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Soldier at Party Извините? Мы с ребятами очень хотим увидеть, как вы, дамы, поцелуетесь!
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Marianne Beausejour Повернись и улыбнись, квебекуа.
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Marianne Beausejour Я тебя не подведу, квебекец.
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Max Vatan Я возьму диван.
Marianne Beausejour На самом деле ты будешь спать на крыше. Там прохладнее. А в Касабланке мужья уходят на крышу после того, как любят своих жен.
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Max Vatan Похоже, вы зачаровали весь Виши.
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Max Vatan После войны я куплю ранчо. С лошадьми.
Marianne Beausejour Ранчо? Ты про то, как в кино? Ковбои? Бах-бах?
Max Vatan Да.
Marianne Beausejour Ты просто так говоришь, чтобы что-то сказать, или это всерьёз?
Max Vatan Всерьёз. Ранчо на прерии, недалеко от места под названием Мэдисин Хэт.
Marianne Beausejour Теперь я точно знаю, что ты шутишь.
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Marianne Beausejour Не притормаживай. Так здесь водят в Касабланке.
🧡
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🥺
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🥱
Max Vatan Как ты сбежал?
Marianne Beausejour Я бежала. Бежала. Бежала без остановки.
🧡
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🥺
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🥱
Max Vatan Фрэнк, говорят, у тебя новости?
Frank Heslop Да. Да, у меня есть новости, крылатый командир. Что касается Марианны Бозежур.
Max Vatan Уже три чёртовых недели.
Frank Heslop «*Сэр*». «Уже три чёртовых недели, *сэр*».
Max Vatan Уже три чёртовых недели, сэр.
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Bridget Vatan Моему брату, который был вечным хололдом. Наконец-то оттаял! Благодаря любви.
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George Kavanagh Знаешь забавный факт: единственное в Лондоне, что не по нормам — шампанское!
Bridget Vatan Шампанское и секс.
George Kavanagh Боже мой, Макс. Твоя сестра одержима.
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Bridget Vatan Честно говоря, я буду скучать по Блицу. Правда. Всем наплевать, кто с кем и что делает.
Louise Тогда выпьем за войну! И за свободу.
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Max Vatan Вы в порядке, мадам Ватан?
Marianne Beausejour В полном порядке.
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Marianne Beausejour Будто они за нами наблюдают.
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Max Vatan Серьёзно, Фрэнк. Кто это?
S.O.E. Official Я — крысовой ловец. И я выше тебя по званию, так что можешь обращаться ко мне "сэр".
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George Kavanagh Отдел V никогда не говорит прямо, что имеет в виду, и никогда не имеет в виду то, что говорит, и по телефону они вообще ничего не говорят.
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S.O.E. Official Теперь, командир эскадрильи, вы пойдёте домой и будете вести себя так, будто ничего не случилось. Свободны.
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Marianne Beausejour Мои люди ведут себя ужасно. Я думала, они хоть что-то поедят, а не только пьют и занимаются сексом. Половину из них я даже не знаю. Похоже, слухи на ферме разошлись.
Max Vatan Это Лондон. Это война.
Marianne Beausejour Пойдёшь проверишь, что в комнате Анны никто на самом деле не еб###ся?
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Marianne Beausejour Я подумала, может, ты был у своей любовницы. Тогда бы объяснилось, почему ты был другим со мной прошлой ночью.
Max Vatan Другим?
Marianne Beausejour В постели. Всё было иначе.
🧡
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🥱
Marianne Beausejour Фрэнк! Я тебя не ожидала. Давай немного возьмём себя в руки.
Frank Heslop Я и не собирался делать ничего такого. Большой виски с содовой, пожалуйста.
Max Vatan Принесёшь, дорогая? У Фрэнка сейчас рабочее лицо.
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Captain Adam Hunter Я собираюсь приберечь амфетамины до взлёта. А барбитураты — на возвращение. Если вернусь.
🧡
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Marianne Beausejour Я спросила Бриджет, не происходит ли с тобой что-то плохое. Она сказала, что с тобой всё в порядке. Но она не умеет врать так, как мы с тобой.
🧡
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Marianne Beausejour Я тебя люблю.
Max Vatan Я тоже тебя люблю.
Marianne Beausejour Поцелуй меня ещё раз.
🧡
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