[последние слова]

[в её письме]

Моя дорогая Анна, я пишу это в воскресенье вечером в Лондоне. Если ты читаешь это, значит, ты едва ли меня знала и, возможно, не помнишь, кто я. Я — твоя мама. Ты родилась во время воздушной тревоги посреди войны у двух людей, которые любили друг друга. Наш год вместе в доме в Хэмстеде был самым счастливым в моей жизни. Сегодня ты сделала первые шаги. Я так благодарна, что увидела, как ты впервые пошла, а рядом был твой отец. Макс, моя любовь, ты — мой мир. Я надеюсь, ты сможешь меня простить. И надеюсь, что доберешься до Медисин-Хэт. У меня в голове есть его образ. И я молюсь, чтобы глаза Анны его увидели. Моя прекрасная дочь, я люблю тебя всем сердцем. Надеюсь, ты проживёшь жизнь в мире. Я успокаиваюсь, зная, что твой отец будет заботиться о тебе. Остаюсь твоей любящей мамой, Марианна Ватан.