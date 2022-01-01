Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Большая слежка Большая слежка
Киноафиша Фильмы Большая слежка
The Big Trail

Большая слежка, 1930

1930 / США
7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Брек Коулмэн человек молодой и горячий, желающий отомстить за смерть своего старого друга. Он подозревает Реда Флэка и его подручного Лопеса и чтобы подтвердить свои подозрения он присоединяется к группе переселенцев, следующих на Запад под началом Флэка.

Во время похода Брек знакомится с дочерью полковника — Рут Кэмерон, которая присоединяется к каравану вместе с младшим братом и маленькой сестрой и между молодыми людьми вспыхивает взаимное чувство, хотя они оба с гонором и не хотят признаться в этом друг другу.

7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 1930
Премьера в мире 1 ноября 1930
Возраст 12+
Режиссер
Рауль Уолш
В ролях
Джон Уэйн
Джон Уэйн
Маргарит Черчилль
Эль Брендел
Талли Маршалл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Большая слежка 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Related video
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
Приложение киноафиши