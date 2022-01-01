Большая слежка, 1930

Брек Коулмэн человек молодой и горячий, желающий отомстить за смерть своего старого друга. Он подозревает Реда Флэка и его подручного Лопеса и чтобы подтвердить свои подозрения он присоединяется к группе переселенцев, следующих на Запад под началом Флэка.



Во время похода Брек знакомится с дочерью полковника — Рут Кэмерон, которая присоединяется к каравану вместе с младшим братом и маленькой сестрой и между молодыми людьми вспыхивает взаимное чувство, хотя они оба с гонором и не хотят признаться в этом друг другу.