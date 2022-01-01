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Поэт и царь
Поэт и царь, 1927: актеры и роли
Поэт и царь
1927 / СССР
6.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Поэт и царь, 1927: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Владимир Гардин
Евгений Червяков
В ролях
Евгений Червяков
Ирина Володко
Irina Volodko
Константин Каренин
Konstantin Karenin
Борис Тамарин
Boris Tamarin
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