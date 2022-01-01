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В прокат выходит восьмой полнометражный фильм Тодда Солондза «Такса». Режиссёр известен в довольно узких кругах киноманов, поэтому его новую ленту вряд ли ждёт большой ажиотаж. Существует несколько причин, по которым не стоит обделять картину вниманием, даже если авторское и фестивальное кино вас не интересует, однако не лишним будет предостеречь от возможных заблуждений. Исходя из синопсиса картины, может показаться, что перед вами доброе семейное кино, но это явно не тот случай.…