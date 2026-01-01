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Мисато Танака
Misato Tanaka
Киноафиша
Персоны
Мисато Танака
Мисато Танака
Misato Tanaka
Дата рождения
9 февраля 1977
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Рост
165 см
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
Биография Мисато Танака
Родилась 9 февраля 1977 года. Каназава, Ишикава, Япония.
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Популярные фильмы
5.6
Проклятые. Противостояние
(2016)
Фильмография Мисато Танака
5.6
Проклятые. Противостояние
Sadako vs. Kayako
ужасы, триллер
2016, Япония
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