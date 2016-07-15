«Проклятые. Противостояние»: Рецензия Киноафиши

Звонок против Проклятия

Тенденция последних лет показывает, что фильмы ужасов снимать не умеют. Чаще всего от них скорее смешно, чем страшно. Герои ведут себя настолько глупо и странно, что как фильмы ужасов эти картины не рассматриваются, хоть такой жанр им и приписывают. Но к чему говорить о каких-то там фильмах. Давайте поговорим о картине режиссёра Кодзи Шираиши «Проклятые. Противостояние» («Sadako vs Kayako»), который тоже утверждает, что он фильм ужасов.

Поверить такому заявлению или нет – судите сами, но мурашки некоторые кадры вызывают. К большому плюсу картины можно отнести отсутствие шаблонных резких запугиваний, на которые уповают те режиссёры, которые не могут осилить ещё какой-то испуг, довольствуясь этим, скучным и неинтересным. В японском фильме «Проклятые. Противостояние» запугивание происходит именно за счёт страшной картинки, которая сопровождается умеренным количеством громких пугающих звуков, что тоже можно отнести к плюсам. Пожалуй, даже септикам хоть ненадолго, страшно станет.

Кадр из фильма «Проклятые. Противостояние»

Но на этом плюсы заканчиваются. Перейдём к минусам, которых, к сожалению, больше. Английское название фильма «Sadako vs Kayako» недвусмысленно намекает на то, что перед нами не что иное, как результат смешения двух японских ужастиков – «Проклятия» (Такаси Симидзу, 2004) и культового «Звонка» (Хидео Наката, 1998). То есть ничего особо нового в фильме можно не ждать. Из-за такого слияния в фильме и две сюжетных линии, которые в конце соединяются в одну.

Итак, по сюжету мы встречаем две легенды, которые развиваются параллельно. В одной – проклятая видеокассета, просмотр которой приводит к смерти. В другой – таинственный дом, в котором живут призраки, убивающие всех, кто осмелится переступить его порог.

И, как и почти во всех фильмах ужасов, герои сами виноваты в том, что их жизням угрожает опасность. То есть, кто надо посмотрел кассету и зашёл в нужный дом, хоть им и говорили всего этого не делать. Но запретный плод оказался слишком соблазнительным, и на героев ложатся проклятия Садако или Каяко (зависит от того, кто что натворил), которые предрекают им скорую смерть. Причём до конца фильма непонятно, сможет ли всё кончиться хорошо, или всё-таки этого ждать не стоит.

Кадр из фильма «Проклятые. Противостояние»

Герои иногда совершают совершенно непонятные глупые поступки, но остановить их невозможно. Например, одна из героинь идёт в жутковатый дом ночью. Она игнорирует предупреждения, что ходить туда не стоит, которые ей давали весь фильм. Ей не пугает и время суток. Слабоумие и отвага – не иначе.

Кадр из фильма «Проклятые. Противостояние»

В фильме есть шаблонный герой, который, конечно, знает и понимает, что происходит и готов со всем этим бороться. Таких героев там, на самом деле, целых два. Причём второй выглядит и симпатичнее, и моложе, и убедительнее. И в то, что этот неотразимый всезнающий герой сможет спасти всех, верится довольно легко. Но получится у него или нет – смотрите сами. Поклонникам вышеназванных фильмов, которые помогли появлению новой картины своими сюжетами, новый фильм от создателей неплохим ужасов, Японии, понравится. Несмотря на зашкаливающее количество шаблонов. Нервишки немного щекочет, что уже неплохо.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 14 июля 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Проклятые. Противостояние»