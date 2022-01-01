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Учитель танцев
Киноафиша Фильмы Учитель танцев Учитель танцев, 1952: актеры и роли
Учитель танцев 1952 / СССР
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Учитель танцев, 1952: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Татьяна Лукашевич Tatyana Lukashevich
В ролях
Владимир Зельдин Владимир Зельдин Vladimir Zeldin Марк Перцовский Любовь Добржанская Татьяна Алексеева Tatyana Alekseeva Михаил Майоров Федор Савостьянов
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