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Фура, перевозящая деревья с лесопилки, попадает в аварию. При этом водитель перевозил на ней наркотики. Вызвав полицейских на место ДТП, он судорожно прячет «ценный» груз в сарае охотничьего домика владельца лесопилки, собираясь как можно быстрее его забрать и передать заинтересованным личностям. Все усложняется из-за того, что Джо Брейвен, тот самый хозяин охотничьего домика, решил съездить туда с отцом и провести время на природе. Там они сталкиваются с головорезами, собирающимися…