Киноафиша Фильмы Мэпплторп: Только полюбуйтесь Награды и номинации фильма Мэпплторп: Только полюбуйтесь

Награды и номинации фильма Мэпплторп: Только полюбуйтесь 2016

Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Номинант
 Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Номинант
Берлинале 2016 Берлинале 2016
Лучший документальный фильм
Номинант
