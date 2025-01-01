Sarbojaya RayПонимаю... Надеюсь, ты осторожен на дорогах. Когда у тебя экзамены? После них можешь найти работу, а я останусь с тобой. Ты меня возьмёшь? А будет ли это когда-нибудь, интересно... Кто знает, сколько нам жить? Допустим, я серьёзно заболею... Я уже не так здорова, как раньше. По вечерам часто поднимается температура, аппетита нет. Хотела тебе сказать... да не смогла. Ты, наверное, не бросишь учёбу, чтобы за мной ухаживать, да? Потратишь ли свои деньги, чтобы оплатить моё лечение? Почему ты молчишь... Апу!
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Sarbojaya RayТы видела обезьяну на улице?
Harihar RayОбезьяна залезла внутрь?
Sarbojaya RayЯ имела в виду твоего драгоценного сына.
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InspectorДавай, почитаем.
ApuЗемля Бенгалии. Где самая зелёная земля — там, где нежная трава под ногами? Где колышется зерно в солнечные полдни, и краснеет цветок лотоса? Это наша Бенгалия, самая зелёная земля. Где поют дрозды и малиновки? Где разгуливают вилохвостые дронго, а элегантные лебеди плывут? Где вновь гнездятся ткачи и ласточки просят дождя? В нашей Бенгалии, самой зелёной земле. В какой стране говорят на языке, что наполняет душу тоской? Где слышен чистый голос баула, чей сердце поёт?
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ApuПосмотри, что директор мне дал.
Sarbojaya RayЧто это?
ApuЭто глобус. Земля. Эти линии — страны, а синее — океан. Ты знаешь, где находится Калькутта?
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Harihar RayГосподь мира, те, кто предан Тебе, — блаженны. Те, кто поклоняются Тебе, — святы. Те, кто воспевают Твои хваления...
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Kalicharan BanerjeeНе скрываю, что мне удалось сэкономить около четырёхсот рупий, практически морив себя голодом. Ещё сотня или около того — и я смогу взять невесту из приличной семьи. Без своей семьи счастья не бывает.
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Harihar RayМы склоняемся пред Тобой, Господь Шива, о мирный, о Шамбу, украшенный полумесяцем и змеями, Ты, кто держит божественный лук и прогоняешь тьму.
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Kalicharan Banerjee«Смотри! Она плачет, положив голову на грудь Кришны. Подожди, я расскажу брату.» Затем Джатила тихо ведёт брата Айана к своему укрытию и говорит: «Брат, посмотри туда. Видишь, что твоя жена Радха затевает? Она плачет, положив голову на грудь Кришны. Подожди! Куда они ушли?» Тем временем Кришна сказал Радхе: «Положи цветы у моих ног в дар, и я приму облик Кали, любимой богини Айана.»
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Sarbojaya RayТы что-нибудь сказала?
Harihar RayВода...
Sarbojaya RayХочешь воды?
Harihar RayГанг...
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Сосед из ВаранасиТы сегодня не пойдёшь купаться в Ганге? Если не пойдёшь, не получишь спасения.