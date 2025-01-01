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Киноафиша Фильмы Непокоренный Цитаты из фильма Непокоренный

Цитаты из фильма Непокоренный

Sarbojaya Ray Что там, на Кеоратоле?
Apu [сонным голосом] Жарко до жути...
Sarbojaya Ray Что?
Apu Там кремации.
Sarbojaya Ray Понимаю... Надеюсь, ты осторожен на дорогах. Когда у тебя экзамены? После них можешь найти работу, а я останусь с тобой. Ты меня возьмёшь? А будет ли это когда-нибудь, интересно... Кто знает, сколько нам жить? Допустим, я серьёзно заболею... Я уже не так здорова, как раньше. По вечерам часто поднимается температура, аппетита нет. Хотела тебе сказать... да не смогла. Ты, наверное, не бросишь учёбу, чтобы за мной ухаживать, да? Потратишь ли свои деньги, чтобы оплатить моё лечение? Почему ты молчишь... Апу!
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Sarbojaya Ray Ты видела обезьяну на улице?
Harihar Ray Обезьяна залезла внутрь?
Sarbojaya Ray Я имела в виду твоего драгоценного сына.
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Inspector Давай, почитаем.
Apu Земля Бенгалии. Где самая зелёная земля — там, где нежная трава под ногами? Где колышется зерно в солнечные полдни, и краснеет цветок лотоса? Это наша Бенгалия, самая зелёная земля. Где поют дрозды и малиновки? Где разгуливают вилохвостые дронго, а элегантные лебеди плывут? Где вновь гнездятся ткачи и ласточки просят дождя? В нашей Бенгалии, самой зелёной земле. В какой стране говорят на языке, что наполняет душу тоской? Где слышен чистый голос баула, чей сердце поёт?
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Apu Посмотри, что директор мне дал.
Sarbojaya Ray Что это?
Apu Это глобус. Земля. Эти линии — страны, а синее — океан. Ты знаешь, где находится Калькутта?
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Harihar Ray Господь мира, те, кто предан Тебе, — блаженны. Те, кто поклоняются Тебе, — святы. Те, кто воспевают Твои хваления...
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Kalicharan Banerjee Не скрываю, что мне удалось сэкономить около четырёхсот рупий, практически морив себя голодом. Ещё сотня или около того — и я смогу взять невесту из приличной семьи. Без своей семьи счастья не бывает.
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Harihar Ray Мы склоняемся пред Тобой, Господь Шива, о мирный, о Шамбу, украшенный полумесяцем и змеями, Ты, кто держит божественный лук и прогоняешь тьму.
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Kalicharan Banerjee «Смотри! Она плачет, положив голову на грудь Кришны. Подожди, я расскажу брату.» Затем Джатила тихо ведёт брата Айана к своему укрытию и говорит: «Брат, посмотри туда. Видишь, что твоя жена Радха затевает? Она плачет, положив голову на грудь Кришны. Подожди! Куда они ушли?» Тем временем Кришна сказал Радхе: «Положи цветы у моих ног в дар, и я приму облик Кали, любимой богини Айана.»
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Sarbojaya Ray Ты что-нибудь сказала?
Harihar Ray Вода...
Sarbojaya Ray Хочешь воды?
Harihar Ray Ганг...
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Сосед из Варанаси Ты сегодня не пойдёшь купаться в Ганге? Если не пойдёшь, не получишь спасения.
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