Исследование мужественности кинематографическим методом «синема верите», через обряды и ритуалы сельского клуба регби. Сплоченная духом товарищества, а также любовью к отборным ругательствам, разношерстная команда регбистов, состоящая из простых новозеландских фермеров, стремится вытащить себя из длительного периода горьких проигрышей. На фоне нелегких забот о сельском хозяйстве и семье, азартная субботняя игра дает им возможность проявить всю свою пылкость и самоутвердиться. Впервые картина была представлена на Кинофестивале в Локарно в 2015 году, затем вышла в широкий кинопрокат в Новой Зеландии и продолжает демонстрироваться на всевозможных кинофестивалях по всему миру.
|7 мая 2015
|Новая Зеландия