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Постер фильма Земля, которую мы выиграли
7.9
Киноафиша Фильмы Земля, которую мы выиграли
7.9

Земля, которую мы выиграли

, 2015
The Ground We Won
Новая Зеландия / документальный / 18+
Постер фильма Земля, которую мы выиграли
7.9

О фильме

Исследование мужественности кинематографическим методом «синема верите», через обряды и ритуалы сельского клуба регби. Сплоченная духом товарищества, а также любовью к отборным ругательствам, разношерстная команда регбистов, состоящая из простых новозеландских фермеров, стремится вытащить себя из длительного периода горьких проигрышей. На фоне нелегких забот о сельском хозяйстве и семье, азартная субботняя игра дает им возможность проявить всю свою пылкость и самоутвердиться. Впервые картина была представлена на Кинофестивале в Локарно в 2015 году, затем вышла в широкий кинопрокат в Новой Зеландии и продолжает демонстрироваться на всевозможных кинофестивалях по всему миру.

Режиссер Кристофер Прайор
Композитор Дэвид Лонг
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Новая Зеландия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 7 мая 2015
Дата выхода
7 мая 2015 Новая Зеландия
Другие названия
The Ground We Won, Võidetud maa, Zdobyte pole

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 11 голосов

Отзывы о фильме

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