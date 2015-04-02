7.3Parque Lenin
Парк Ленина, 2014
Куба, Франция, Мексика / документальный / 18+
О фильме
Братья Кессель постоянно вспоминают один и тот же эпизод из своего прошлого — они вместе в Парке развлечений им. Ленина. Фильм-элегия на смерть матери, о трудном детстве без нее, об эмиграции. Мировая премьера фильма прошла в прошлом году на кинофестивале «Visions Du Réel» в Нионе, Швейцария. Затем картина была представлена на международном кинофестивале «De Cine De Morelia» в Мексике и на Фестивале нового латиноамериканского кино в Биаррице, Франция.
В ролях
Yesuán González López
Antoin Herrera López
Karla Lopez Kessel
Режиссер Ициар Лиманс, Карлос Миньон
Сценарист Ициар Лиманс, Карлос Миньон
Композитор Immanuel Miralda
Детали фильма
Страна Куба / Франция / Мексика
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 2 апреля 2015
Дата выхода
|2 апреля 2015
|Швейцария
Другие названия
Parque Lenin
Обновлено 12 ноября 2020
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