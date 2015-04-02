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Постер фильма Парк Ленина
7.3
Киноафиша Фильмы Парк Ленина
7.3

Парк Ленина

, 2014
Parque Lenin
Куба, Франция, Мексика / документальный / 18+
Постер фильма Парк Ленина
7.3

О фильме

Братья Кессель постоянно вспоминают один и тот же эпизод из своего прошлого — они вместе в Парке развлечений им. Ленина. Фильм-элегия на смерть матери, о трудном детстве без нее, об эмиграции. Мировая премьера фильма прошла в прошлом году на кинофестивале «Visions Du Réel» в Нионе, Швейцария. Затем картина была представлена на международном кинофестивале «De Cine De Morelia» в Мексике и на Фестивале нового латиноамериканского кино в Биаррице, Франция.

В ролях

Yesuán González López
Antoin Herrera López
Karla Lopez Kessel
Режиссер Ициар Лиманс, Карлос Миньон
Сценарист Ициар Лиманс, Карлос Миньон
Композитор Immanuel Miralda
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Куба / Франция / Мексика
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 2 апреля 2015
Дата выхода
2 апреля 2015 Швейцария
Другие названия
Parque Lenin

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 13 голосов
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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