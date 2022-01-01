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Забавная драма
Забавная драма, 1937: актеры и роли
Drôle de drame ou L'étrange aventure du Docteur Molyneux
Забавная драма
1937 / Франция
7.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Забавная драма, 1937: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Марсель Карне
Marcel Carné
В ролях
Луи Жуве
Франсуаза Розе
Мишель Симон
Michel Simon
Жан-Пьер Омон
Jean-Pierre Aumont
Жан-Луи Барро
Jean-Louis Barrault
Надин Фогель
Nadine Vogel
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