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Секреты секса и любви Секреты секса и любви
Киноафиша Фильмы Секреты секса и любви Отзывы о фильме «Секреты секса и любви»
Kiki, el amor se hace Секреты секса и любви 2016 / Испания
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Секреты секса и любви»

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Если поискать, то у каждой любовной пары всегда найдется в шкафу какой-нибудь заплесневелый скелетик. А то и два. Правда, далеко не все любовники и супруги об этом догадываются. А ежели и догадываются, то особого желания разбираться с этими скелетиками у них нет. Ну, мало ли что там творится в голове у твоей второй половинки – какая разница? Мало ли что не устраивает её/его в отношениях – что за ерунда?! Всегда ведь проще сделать вид, что проблемы не существует, не так ли? Однако…

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