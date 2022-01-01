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Если поискать, то у каждой любовной пары всегда найдется в шкафу какой-нибудь заплесневелый скелетик. А то и два. Правда, далеко не все любовники и супруги об этом догадываются. А ежели и догадываются, то особого желания разбираться с этими скелетиками у них нет. Ну, мало ли что там творится в голове у твоей второй половинки – какая разница? Мало ли что не устраивает её/его в отношениях – что за ерунда?! Всегда ведь проще сделать вид, что проблемы не существует, не так ли? Однако…