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Гангбэ!
Гангбэ!
, 2015
Gangbé!
Швейцария, Бенин, Нигерия / документальный, мюзикл / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Режиссер
Арно Робер
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Швейцария / Бенин / Нигерия
Продолжительность
58 минут
Год выпуска
2015
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