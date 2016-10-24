«Альдабра: Путешествие к таинственному острову»: Рецензия Киноафиши

О чём говорят мурены

Название фильма грешит неточностью, причём, даже в оригинале. Альдабра — это не остров, а второй по величине в мире атолл: группа из 46 островов, окружающих неглубокую лагуну. Впрочем, упрекать создателей не буду, они же вовсе не стремились сочинить ещё один научный труд, посвящённый хорошо сохранившейся экосистеме Сейшельского архипелага — для этого там давно обустроена специальная станция с дюжиной сотрудников. Но и рекламный ролик-открытка с завораживающими видами не был их целью — обычным туристам на Альдабру попасть очень непросто, и увеличивать количество посетителей заповедного уголка никто не собирается.

Кадр из фильма «Альдабра. Путешествие к таинственному острову»

А вот авторам (по большей части чехам, хотя это вряд ли имеет значение) туда удалось не только съездить, но и отснять достаточно материала, чтобы больше часа развлекать любителей морской живности в меру забавными историями. Причём стиль подачи их заметно разнится от канонов документальной продукции — видимо, чтобы никто из юных зрителей не заподозрил, что его тайком в учебный класс заманили. Мол, в голове-то все равно отложится, насколько разнообразна, красива и порой жестока природа, и заинтересовавшиеся без труда отыщут подробности в справочных изданиях. Зато у остальных будет меньше поводов сожалеть, что выбрали для просмотра вместо обычного триллера или комедию такой вот их в меру познавательный гибрид.

Кадр из фильма «Альдабра. Путешествие к таинственному острову»

Повадки и внешность некоторых обитателей чудесного местечка действительно могут если не насмешить, то легко вызвать улыбку — косолапые черепашата, суетливые нелетающие птички, незадачливые крабы. Местами сценаристов малость подводит их воображение — ну, о чём, в самом деле, могут поговорить любопытная рыба и одинокая медуза? Конечно, наделяя своих героев именами и даром речи, они ограничивают возможность зрителям сами что-то домыслить. Зато по поводу трагических развязок некоторых событий (как ни крути, но чем примитивнее формы жизни, тем большая часть их времени посвящена добыче пропитания) краски не сгущаются — как ни крути, большинство предпочитают наблюдать за удачливыми охотниками, будь то настойчивая птица или вызывающе пёстрая рыба-дракон, даже сочувствуя их жертвам. Очевидное исключение — гонки на выживание пресловутых черепашат, так трогательно и целеустремлённо ковыляющих из огня да в полымя под проникновенную музыку в исполнении симфонического оркестра.

Кадр из фильма «Альдабра. Путешествие к таинственному острову»

В любом случае, самая кровавая сцена полностью смоделирована на компьютере (и засвечена в трейлере, протестируйте свои 6+ заранее). Ведь основному сюжету предшествует масштабный экскурс в историю Мирового Океана, так что помимо гигантских черепах и крупнейших в мире наземных крабов здесь можно полюбоваться и на разнообразных динозавров, и на извержения вулканов. Качество прорисовки таково, что даже на большом экране не сразу получится отличить анимированных персонажей от снятых вживую. Возможно, поэтому наиболее впечатляющая часть фильма — настоящая кульминация как всего повествования, так и самого существования кораллов-творцов — кому-то покажется не столь эффектной. Всё-таки, к красотам выдуманных вселенных мы все давно привыкли. Что ж, тем важнее напоминать (и не только подрастающему поколению), что реальность иногда превосходит любые фантазии.

Тимофей Сусалёв

В российском прокате с 3 ноября 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Альдабра. Путешествие к таинственному острову»