Почему Волдеморт убил родителей Поттера и при чем тут Сивилла Трелони? В книгах все объяснено, но фильмы этому внимание не уделили

Наконец-то узнаем о прошлом Пеннивайза! В новом трейлере «Оно: Добро пожаловать в Дерри» показали прибытие монстра (видео)

«Фишер» возвращается с 3 сезоном: прежние сезоны были только прелюдией к этому аду — девушка-Маугли, Алтай, маньяк

«Откровенное фуфло»: фанаты кино СССР, держитесь — и попробуйте угадать 5 кинолент по недовольным отзывам (тест)

Ни одного советского, но куча комедий: 7 любимых фильмов Бортич — актрисе 31, а подборка будто для вечной юности

Танцуют все! А эти фильмы особенно: россияне выбрали 10 кинолент СССР, где герои пляшут лучше всего — найдете свою любимую?

Без «Рокки» и «Движения вверх»: россияне могут пересматривать эти два фильма о спорте бесконечно — один отечественный и один зарубежный

Актеры пьянствовали в погребах, в селе не было света: «Свадьбу в Малиновке» на самом деле снимали в другой деревне

Что общего у Глэдис и наивной девочки? Эта мрачная теория превращает «Лило и Стича» в жуткий хоррор а-ля хитовые «Орудия»

Сразу 2 комедии 2024 года вошли в список самых смешных фильмов в истории Netflix: в России об обоих — ни сном, ни духом