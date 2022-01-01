Наша рецензия

Отрезвляющим порывом холодного ветра оказывается фильм молодого якутского режиссера (читай, кинематографиста-любителя), всю жизнь проработавшего учителем в родном селе Амга. «Костер на ветру» Дмитрия Давыдова врывается в нашу жизнь эпохи супермаркетов простой и чистой, то есть не искусственной, драмой, прекрасной в своей сущностной самобытности. Лишенная всякого притворства и остросоциальной стилизации, картина обращается к духовному – к неактуальной, казалось бы, теме жизни…