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Хокни
Киноафиша Фильмы Хокни Музыка из фильма «Хокни» (2014)
Hockney Хокни 2014 / Великобритания
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Музыка из фильма «Хокни» (2014)

Вся информация о фильме
Hockney (Original Motion Picture Soundtrack) [feat. John Parricelli, Hugh Wilkinson, Aidan Sheppard & Alexander Balanescu]
Hockney (Original Motion Picture Soundtrack) [feat. John Parricelli, Hugh Wilkinson, Aidan Sheppard & Alexander Balanescu] 21 композиция. John Harle
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Hockney (feat. Aidan Sheppard, Alexander Balanescu, Hugh Wilkinson & John Parricelli) John Harle 2:37
2 Fresh Flowers (feat. Aidan Sheppard, Alexander Balanescu, Hugh Wilkinson & John Parricelli) John Harle 1:42
3 Beverley Hills Exotica (feat. Aidan Sheppard, Alexander Balanescu, Hugh Wilkinson & John Parricelli) John Harle 2:53
4 Coming out (feat. Aidan Sheppard, Alexander Balanescu, Hugh Wilkinson & John Parricelli) John Harle 2:45
5 His Mother Wanted a Boy (feat. Aidan Sheppard, Alexander Balanescu, Hugh Wilkinson & John Parricelli) John Harle 2:13
6 Vaudeville Boy (feat. Aidan Sheppard, Alexander Balanescu, Hugh Wilkinson & John Parricelli) John Harle 3:25
7 Surf Boy (feat. Aidan Sheppard, Alexander Balanescu, Hugh Wilkinson & John Parricelli) John Harle 2:16
8 City of Night (feat. Aidan Sheppard, Alexander Balanescu, Hugh Wilkinson & John Parricelli) John Harle 2:43
9 Bedlam Blonde (feat. Aidan Sheppard, Alexander Balanescu, Hugh Wilkinson & John Parricelli) John Harle 1:51
10 Bridlington Promenade (feat. Aidan Sheppard, Alexander Balanescu, Hugh Wilkinson & John Parricelli) John Harle 2:52
11 Blue Rhapsody (feat. Aidan Sheppard, Alexander Balanescu, Hugh Wilkinson & John Parricelli) John Harle 1:44
12 Time Is Not an Illusion (feat. Aidan Sheppard, Alexander Balanescu, Hugh Wilkinson, John Parricelli & Steve Lodder) John Harle 2:58
13 The Splash (Angel Eyes) [feat. Aidan Sheppard, Alexander Balanescu, Hugh Wilkinson & John Parricelli] John Harle 2:46
14 Blue Pools (feat. Aidan Sheppard, Alexander Balanescu, Hugh Wilkinson & John Parricelli) John Harle 1:54
15 The Grand Canyon (feat. Aidan Sheppard, Alexander Balanescu, Hugh Wilkinson & John Parricelli) John Harle 1:30
16 Mother's Death (feat. Aidan Sheppard, Alexander Balanescu, Hugh Wilkinson & John Parricelli) John Harle 1:27
17 Tabac Bar (feat. Aidan Sheppard, Alexander Balanescu, Hugh Wilkinson & John Parricelli) John Harle 0:56
18 The Scrabble Game (feat. Aidan Sheppard, Alexander Balanescu, Hugh Wilkinson & John Parricelli) John Harle 0:55
19 Gay Life (feat. Aidan Sheppard, Alexander Balanescu, Hugh Wilkinson & John Parricelli) John Harle 1:52
20 The Bradford Bomb (feat. Aidan Sheppard, Alexander Balanescu, Hugh Wilkinson & John Parricelli) John Harle 1:35
21 Sauntering (feat. Aidan Sheppard, Alexander Balanescu, Hugh Wilkinson & John Parricelli) John Harle 2:09
Доступен список песен из фильма «Хокни» (2014) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «Хокни» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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