|1
|Hockney (feat. Aidan Sheppard, Alexander Balanescu, Hugh Wilkinson & John Parricelli)
|John Harle
|2:37
|2
|Fresh Flowers (feat. Aidan Sheppard, Alexander Balanescu, Hugh Wilkinson & John Parricelli)
|John Harle
|1:42
|3
|Beverley Hills Exotica (feat. Aidan Sheppard, Alexander Balanescu, Hugh Wilkinson & John Parricelli)
|John Harle
|2:53
|4
|Coming out (feat. Aidan Sheppard, Alexander Balanescu, Hugh Wilkinson & John Parricelli)
|John Harle
|2:45
|5
|His Mother Wanted a Boy (feat. Aidan Sheppard, Alexander Balanescu, Hugh Wilkinson & John Parricelli)
|John Harle
|2:13
|6
|Vaudeville Boy (feat. Aidan Sheppard, Alexander Balanescu, Hugh Wilkinson & John Parricelli)
|John Harle
|3:25
|7
|Surf Boy (feat. Aidan Sheppard, Alexander Balanescu, Hugh Wilkinson & John Parricelli)
|John Harle
|2:16
|8
|City of Night (feat. Aidan Sheppard, Alexander Balanescu, Hugh Wilkinson & John Parricelli)
|John Harle
|2:43
|9
|Bedlam Blonde (feat. Aidan Sheppard, Alexander Balanescu, Hugh Wilkinson & John Parricelli)
|John Harle
|1:51
|10
|Bridlington Promenade (feat. Aidan Sheppard, Alexander Balanescu, Hugh Wilkinson & John Parricelli)
|John Harle
|2:52
|11
|Blue Rhapsody (feat. Aidan Sheppard, Alexander Balanescu, Hugh Wilkinson & John Parricelli)
|John Harle
|1:44
|12
|Time Is Not an Illusion (feat. Aidan Sheppard, Alexander Balanescu, Hugh Wilkinson, John Parricelli & Steve Lodder)
|John Harle
|2:58
|13
|The Splash (Angel Eyes) [feat. Aidan Sheppard, Alexander Balanescu, Hugh Wilkinson & John Parricelli]
|John Harle
|2:46
|14
|Blue Pools (feat. Aidan Sheppard, Alexander Balanescu, Hugh Wilkinson & John Parricelli)
|John Harle
|1:54
|15
|The Grand Canyon (feat. Aidan Sheppard, Alexander Balanescu, Hugh Wilkinson & John Parricelli)
|John Harle
|1:30
|16
|Mother's Death (feat. Aidan Sheppard, Alexander Balanescu, Hugh Wilkinson & John Parricelli)
|John Harle
|1:27
|17
|Tabac Bar (feat. Aidan Sheppard, Alexander Balanescu, Hugh Wilkinson & John Parricelli)
|John Harle
|0:56
|18
|The Scrabble Game (feat. Aidan Sheppard, Alexander Balanescu, Hugh Wilkinson & John Parricelli)
|John Harle
|0:55
|19
|Gay Life (feat. Aidan Sheppard, Alexander Balanescu, Hugh Wilkinson & John Parricelli)
|John Harle
|1:52
|20
|The Bradford Bomb (feat. Aidan Sheppard, Alexander Balanescu, Hugh Wilkinson & John Parricelli)
|John Harle
|1:35
|21
|Sauntering (feat. Aidan Sheppard, Alexander Balanescu, Hugh Wilkinson & John Parricelli)
|John Harle
|2:09