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Киноафиша Фильмы Странствия Салливана Цитаты из фильма Странствия Салливана

Цитаты из фильма Странствия Салливана

[последние слова]
John L. Sullivan Многое можно сказать о том, чтобы заставлять людей смеяться. Знаешь, для некоторых это — всё, что у них есть? Это немного, но лучше, чем ничего в этом кривом караване.
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Burrows Видите ли, сэр, богатые люди и теоретики — а это обычно одни и те же — воспринимают бедность отрицательно, как отсутствие богатства — как болезнь, которую можно назвать отсутствием здоровья. Но это не так, сэр. Бедность — это не отсутствие чего-то, а положительная чума, сама по себе злая и заразная, как холера, с грязью, преступностью, пороком и отчаянием — лишь немногими её симптомами. К ней надо держаться подальше, даже если хочешь изучать. Её надо избегать.
John L. Sullivan Похоже, вы хорошо её изучили.
Burrows Совсем неохотно, сэр. Это всё, сэр?
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[обсуждение предыдущего «серьёзного» фильма]
LeBrand Он умер в Питтсбурге.
Hadrian Как собака!
John L. Sullivan Ах, что они понимают в Питтсбурге...
Hadrian Они знают, что им нравится.
John L. Sullivan Если бы они знали, что им нравится, они бы не жили в Питтсбурге!
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John L. Sullivan Я хочу, чтобы этот фильм стал комментарием к современным условиям. Жёсткий реализм. Проблемы, с которыми сталкивается обычный человек!
LeBrand Но с небольшой долей секса.
John L. Sullivan Немного, но я не хочу на этом заострять внимание. Я хочу, чтобы этот фильм был документом. Я хочу показать жизнь как есть. Я хочу, чтобы это был фильм о достоинстве! Настоящее полотно страданий человечества!
LeBrand Но с небольшой долей секса.
John L. Sullivan [неохотно] С небольшой долей секса.
Hadrian Как насчёт хорошего мюзикла?
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Policeman at Beverly Hills station Как сюда вписывается девушка?
John L. Sullivan В любой истории есть девушка. Ты что, в кино не ходил?
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The Girl Знаешь, хорошее в том, чтобы покупать еду для мужчины — это то, что не приходится слушать его шутки. Только представь, если бы ты был каким-то важным человеком, например, кастинг-директором или кем-то вроде того, я бы уставилась в твои зубы и говорила: «Да, мистер Смиркейс. Нет, мистер Смиркейс. Не совсем, мистер Смиркейс! О, мистер Смиркейс, это моё колено!» Дайте мистеру Смиркейсу ещё чашечку кофе. Два. Хочешь кусочек пирога?
John L. Sullivan Нет, спасибо, детка.
The Girl Почему же, мистер Смиркейс, вы не слишком ли фамильярны?
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John L. Sullivan Но ничто меня не остановит. Я хочу узнать, что значит быть в беде. Без друзей, без кредитов, без чековой книжки, без имени. Один.
The Girl Я пойду с тобой.
John L. Sullivan Как я могу быть один, если ты со мной?
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Миз Зеффи Он кажется очень сильным. Ты заметила его торс?
Урсула Я заметила, что ты это заметила.
Миз Зеффи Не будь мстительной, дорогая. Некоторые люди просто от природы чувствительнее к некоторым вещам в жизни, чем другие. Одни слепы к красоте, а другие... Даже будучи маленькой девочкой, ты была больше кислым типом, дорогая, а я, если помнишь...
Урсула Я помню лучше тебя.
Миз Зеффи Ну забудь. И к тому же я никогда не делала ничего, чего бы мне было стыдно, Урсула.
Урсула Я тоже.
Миз Зеффи Да, дорогая, но тебя никто и не просил.
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Burrows Доброе утро, сэр.
Burrows Мне это совсем не нравится, сэр. Похоже на маскарад, да?
John L. Sullivan Что не так?
Burrows Я никогда не был сторонником карикатурного изображения бедных и нуждающихся, сэр.
John L. Sullivan Кто карикатурит?
John L. Sullivan Я собираюсь отправиться в путь, чтобы узнать, что значит быть бедным и нуждающимся, а потом сниму об этом фильм.
Burrows Если позволите, сэр, тема не из интересных. Бедные и так знают о бедности всё, а только больные на голову богачи найдут в этом какую-то гламурность.
John L. Sullivan Но я делаю это ради бедных. Разве вы не понимаете?
Burrows Сомневаюсь, что они это оценят, сэр. Они скорее обижаются на вторжение в их личную жизнь, и, думаю, совершенно справедливо, сэр. К тому же такие вылазки могут быть очень опасны, сэр. Я работал на одного господина, который, вместе с двумя друзьями, так же, как вы, переоделся и отправился на приключения. С тех пор о них ничего не слышно.
🧡
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🥱
Policeman at Beverly Hills station Вы уверены, что это Салливан?
Sullivan's Valet О, без сомнений, сэр.
Policeman at Beverly Hills station Что вы делаете в этой одежде?
John L. Sullivan [Салливан одет в лохмотья из студийного гардероба] Я только что заплатил подоходный налог.
🧡
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🥱
John L. Sullivan Забавно, как всё время что-то тянет меня обратно в Голливуд или Беверли-Хиллз, или в эту уродливую штуковину, на которой мы едем. Почти как гравитация, будто какая-то сила говорит: «Возвращайся туда, где твоё место. Тебе не место здесь, в реальной жизни, ты фальшивка!»... Может, есть какой-то универсальный закон: «Оставайся на месте. Каков ты есть, таков и останешься.» Может, поэтому бродяги всегда в беде. Они не голосуют. Они не платят налоги. Они нарушают закон природы... Но ничто меня не остановит. Я хочу узнать, что значит быть в беде, без друзей, без кредитов, без счёта в банке, без имени. Один.
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[после того как Девушка прыгает с движущегося поезда в объятия Салливана, и они вместе падают]
The Girl Я тебя не поранила?
John L. Sullivan Ну, пользы от тебя я не получил.
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John L. Sullivan [девушке] Почему бы тебе не вернуться к машине? Ты так же похожа на мальчишку, как и Мэй Уэст.
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The Girl Ты мне больше нравилась, когда была бездомной.
John L. Sullivan Я не виноват, каких людей ты предпочитаешь.
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John L. Sullivan У меня, конечно, хватило наглости снять фильм о человеческих страданиях.
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John L. Sullivan Что значит, что я знаю о тяжелой судьбе? Разве ты не думаешь, что я...
Hadrian Нет.
John L. Sullivan Что?
Hadrian Ты не знаешь.
Hadrian Я продавал газеты до двадцати, потом работал в обувном магазине и учился на юриста по ночам. А ты где был в двадцать?
John L. Sullivan Я учился в колледже.
LeBrand В тринадцать я содержал трёх сестёр, двух братьев и вдову-мать. А ты где был в тринадцать?
John L. Sullivan Я был в интернате. Извини!
LeBrand Ну, тебе не за что стыдиться, Салли. Вот почему твои фотографии такие светлые, радостные и вдохновляющие.
Hadrian В них нет никакой тяжести.
LeBrand Вот почему я платил тебе пятьсот в неделю, когда тебе было 24.
Hadrian Семьсот пятьдесят, когда было 25.
LeBrand Тысяча, когда было 26.
Hadrian А в 26 я получал восемнадцать.
LeBrand Две тысячи, когда тебе было 27!
Hadrian А я тогда получал двадцать пять!
LeBrand Я только что открыл своё ателье съёмок. Потом три тысячи за «Спасибо за вчера».
Hadrian Четыре тысячи за «Муравьи в твоих растениях».
John L. Sullivan Полагаю, ты хочешь сказать, что я не знаю, что такое беда.
Hadrian Да!
LeBrand В мягкой форме, Салли.
John L. Sullivan Что ж, ты абсолютно прав. Я понятия не имею, что это такое.
Hadrian Людям всегда нравится то, чего они не понимают.
John L. Sullivan У меня была наглость захотеть снять фильм о человеческих страданиях.
LeBrand Ты джентльмен, что признаёшь это, Салли, но ты и так им являешься.
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John L. Sullivan Ты серьёзно, ты сел бы в любую машину, которая подъедет?
The Girl Только не в Стэнли Стимер. Мой дядя взорвался в такой.
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The Girl Если взять кучу девчонок, заставить их всю ночь спать в свинарнике, а утром не сказать, откуда ждать завтрак, они так просто не согласятся.
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John L. Sullivan Хватит всё время говорить «хорошо», а то я тебе в нос ткну.
The Girl Хорошо
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Hadrian Лучше застрахуем его на миллион.
LeBrand Он стоит дороже.
Hadrian Костолом.
LeBrand Да, но какой гений.
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Las Vegas Diner Counterman [Давая явно безденежным Салли и девушке кофе и пончик] Я никогда не разбогатею.
The Girl Ой, да ладно.
John L. Sullivan Ты немного богаче, чем был. Сотни миль от всего. Отрезан от мира, глоток человеческой доброты. Я никогда этого не забуду, пока живу. Какой это город?
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John L. Sullivan Слушай, режиссёров кино сюда не сажают... даже за маленькую ссору с дворовым быком.
Trustee Не сажают?
John L. Sullivan Нет.
Trustee Тогда, может, ты и не киношник вовсе. Может, эта идея у тебя в голове... после удара, может.
John L. Sullivan Что?
Trustee Может, эта идея тебе в голову и пришла... после удара, может.
John L. Sullivan Слушай...
Trustee У нас тут был парень, который думал, что он Линдберг. Каждый вечер улетал... а утром всегда возвращался.
John L. Sullivan Я что, похож на киношника?
Trustee Я их никогда не видел. Ты больше похож на продавца газировки или, может, на штукатура.
John L. Sullivan Но... если и нужен был поворот сюжета — так это сейчас.
🧡
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John L. Sullivan Конечно, я здесь всего лишь рядовой сотрудник, мистер Лебран...
LeBrand Он снова начинает.
John L. Sullivan Я хотел сделать для вас нечто выдающееся... что-то, чем можно гордиться, что раскроет все возможности кинематографа... как социального и художественного средства. С капелькой секса. Что-то вроде...
Hadrian Что-то вроде Капры. Я знаю.
John L. Sullivan Что не так с Капрой?
LeBrand Слушай, ты хочешь снять «Братья, где вы?»
Hadrian Постойте-ка!
LeBrand Тогда снимай! За то, что тебе дают, я не могу с тобой спорить.
John L. Sullivan Вот как хорошо начинают миллионный фильм.
LeBrand Хочешь — получай! Я могу принять это на грудь. Мне уже приходилось.
John L. Sullivan От меня ты не получишь.
LeBrand От тебя — нет, Салли, это правда. Не с такими фильмами, как «Прощай, саронг», «Эй, эй, на сеновале», «Муравьи в твоих растениях» 1939 года... Но они не о бродягах, забастовках, потогонках, людях, которые едят мусор в переулках и живут в пианино и мусорных баках.
Hadrian Пф-фу!
LeBrand Это о милых, чистых молодых людях... которые влюбились... в смех, музыку и ножки. Вот возьми сцену из «Эй, эй, на сеновале»...
John L. Sullivan Но ты не понимаешь, что условия изменились. Нет работы. Нет еды. Время тяжелое.
Hadrian Что ты знаешь о трудностях?
John L. Sullivan Что я знаю о трудностях?
Hadrian Да, что ты знаешь о трудностях?
John L. Sullivan Что значит, что я знаю о трудностях?
Hadrian Вот именно. Ты хочешь снять фильм про мусорные баки. Что ты знаешь про мусорные баки? Когда в последний раз ел из одного?
Hadrian А при чём тут это?
John L. Sullivan Он тебя спрашивает.
Hadrian Ты хочешь снять эпопею о бедах. Хочешь показать голодных людей, спящих в дверях.
LeBrand В газетах, которыми они укрываются!
Hadrian Ты хочешь намолотить десять тысяч футов несчастий — и всё, что я у тебя прошу, — что ты знаешь о несчастьях?
🧡
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John L. Sullivan Почему бы тебе не вернуться на машине... Ты выглядишь приблизительно так же, как мальчик, как Мэй Уэст.
The Girl Ладно, они подумают, что я твоя хрупкая.
Burrows Кажется, это называется бизель
[бизель]
Burrows , мисс... если память не изменяет.
🧡
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Burrows Разрешите, сэр, завершить предупреждением о всей экспедиции, которую я предчувствую с глубокой тревогой и мрачным предчувствием.
John L. Sullivan Спасибо, взаимно.
🧡
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Burrows Здравствуйте. Информация? Скажите, есть ли сегодня днём или вечером грузовые поезда на Восток?.. 5:48... Большое спасибо, сэр. О, и не подскажете, берёт ли этот поезд бродяг? И если да, то где они садятся?
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The Girl Я знаю о проблемах в пятьдесят раз больше, чем ты когда-либо узнаешь.
🧡
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The Girl Я начинаю проголодаться.
John L. Sullivan Как ты можешь хотеть есть, если ты только что поела?
The Girl Я не учёный. Всё, что я знаю — я голодна.
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The Girl Ты такой простодушный, что можешь здорово влипнуть.
John L. Sullivan Как ты думаешь, зачем я здесь?
The Girl Знаешь, мне это в тебе нравится. Ты как те рыцари из старых времён, что ездили по свету в поисках неприятностей.
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John L. Sullivan Нельзя понять, какой подлец сидит за рулём.
The Girl Все подлецы примерно одинаковые.
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🥱
John L. Sullivan [По телефону] Ты уже оформил чек пантеровой женщины? Лучше передай его ей, пока она не пришла сюда с шерифом. У неё очень своеобразное чувство юмора.
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[первые реплики]
John L. Sullivan Видишь? Видишь этот символизм? Капитал и труд уничтожают друг друга. Это урок, нравственный урок, это имеет социальное значение.
Hadrian Кому интересно смотреть на такое? У меня от этого мурашки.
John L. Sullivan Скажи ему, сколько эта картина шла в Театре Музыки.
LeBrand Показ продлили на пятую неделю.
Hadrian Кто ходит в Театр Музыки? Коммунисты!
John L. Sullivan Коммунисты? Этот фильм — ответ коммунистам. Он показывает, что мы бодрствуем и не прячем головы в песок, как страусы!
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John L. Sullivan [после ухода Бёрроуза] Иногда он становится немного жёстким.
Sullivan's Valet Да, сэр. Всегда читает книжки, сэр.
🧡
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The Girl [Салливан и девушка идут по его роскошному особняку] Где бассейн? У тебя же должен быть бассейн.
John L. Sullivan Прямо здесь.
[Они выходят из дома]
John L. Sullivan Зона для обедов на свежем воздухе, барбекю.
The Girl Хм.
John L. Sullivan [Они подходят к концу зоны для обедов на улице.] Красиво, да?
The Girl Да.
John L. Sullivan Теннисный корт там, виноградная беседка здесь, а там роща. Ну, думаю, это всё.
[поворачивается и смотрит на девушку.]
John L. Sullivan Почему ты так на меня смотришь?
[она толкает Салливана.]
John L. Sullivan Ой!
[падает в бассейн.]
The Girl Эй, ты, большой тупица!
John L. Sullivan Что это было такое?
The Girl Это тебе за твои бассейны, теннисные корты, лимузины и барбекю. За то, что издеваешься над бедной девушкой, которая просто пыталась помочь, ты большой фальшивка!
John L. Sullivan Кто над тобой смеялся?
The Girl Ты, со своими рассказами про отставного режиссёра, ты, большой болван!
John L. Sullivan Ах да? Вот как?
[Салливан тянет девушку в бассейн. Она кричит, падая в воду, в это время Бэрроуз и камердинер приносят завтрак, затем она смеется, плескаясь вместе с Салливаном.]
Burrows Завтрак подан, сэр.
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John L. Sullivan А теперь просто сядем здесь и постараемся почувствовать себя парочкой бродяг.
🧡
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