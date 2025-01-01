John L. Sullivan
Конечно, я здесь всего лишь рядовой сотрудник, мистер Лебран...
LeBrand
Он снова начинает.
John L. Sullivan
Я хотел сделать для вас нечто выдающееся... что-то, чем можно гордиться, что раскроет все возможности кинематографа... как социального и художественного средства. С капелькой секса. Что-то вроде...
Hadrian
Что-то вроде Капры. Я знаю.
John L. Sullivan
Что не так с Капрой?
LeBrand
Слушай, ты хочешь снять «Братья, где вы?»
Hadrian
Постойте-ка!
LeBrand
Тогда снимай! За то, что тебе дают, я не могу с тобой спорить.
John L. Sullivan
Вот как хорошо начинают миллионный фильм.
LeBrand
Хочешь — получай! Я могу принять это на грудь. Мне уже приходилось.
John L. Sullivan
От меня ты не получишь.
LeBrand
От тебя — нет, Салли, это правда. Не с такими фильмами, как «Прощай, саронг», «Эй, эй, на сеновале», «Муравьи в твоих растениях» 1939 года... Но они не о бродягах, забастовках, потогонках, людях, которые едят мусор в переулках и живут в пианино и мусорных баках.
Hadrian
Пф-фу!
LeBrand
Это о милых, чистых молодых людях... которые влюбились... в смех, музыку и ножки. Вот возьми сцену из «Эй, эй, на сеновале»...
John L. Sullivan
Но ты не понимаешь, что условия изменились. Нет работы. Нет еды. Время тяжелое.
Hadrian
Что ты знаешь о трудностях?
John L. Sullivan
Что я знаю о трудностях?
Hadrian
Да, что ты знаешь о трудностях?
John L. Sullivan
Что значит, что я знаю о трудностях?
Hadrian
Вот именно. Ты хочешь снять фильм про мусорные баки. Что ты знаешь про мусорные баки? Когда в последний раз ел из одного?
Hadrian
А при чём тут это?
John L. Sullivan
Он тебя спрашивает.
Hadrian
Ты хочешь снять эпопею о бедах. Хочешь показать голодных людей, спящих в дверях.
LeBrand
В газетах, которыми они укрываются!
Hadrian
Ты хочешь намолотить десять тысяч футов несчастий — и всё, что я у тебя прошу, — что ты знаешь о несчастьях?