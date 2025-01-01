John L. Sullivan Конечно, я здесь всего лишь рядовой сотрудник, мистер Лебран...

LeBrand Он снова начинает.

John L. Sullivan Я хотел сделать для вас нечто выдающееся... что-то, чем можно гордиться, что раскроет все возможности кинематографа... как социального и художественного средства. С капелькой секса. Что-то вроде...

Hadrian Что-то вроде Капры. Я знаю.

John L. Sullivan Что не так с Капрой?

LeBrand Слушай, ты хочешь снять «Братья, где вы?»

Hadrian Постойте-ка!

LeBrand Тогда снимай! За то, что тебе дают, я не могу с тобой спорить.

John L. Sullivan Вот как хорошо начинают миллионный фильм.

LeBrand Хочешь — получай! Я могу принять это на грудь. Мне уже приходилось.

John L. Sullivan От меня ты не получишь.

LeBrand От тебя — нет, Салли, это правда. Не с такими фильмами, как «Прощай, саронг», «Эй, эй, на сеновале», «Муравьи в твоих растениях» 1939 года... Но они не о бродягах, забастовках, потогонках, людях, которые едят мусор в переулках и живут в пианино и мусорных баках.

Hadrian Пф-фу!

LeBrand Это о милых, чистых молодых людях... которые влюбились... в смех, музыку и ножки. Вот возьми сцену из «Эй, эй, на сеновале»...

John L. Sullivan Но ты не понимаешь, что условия изменились. Нет работы. Нет еды. Время тяжелое.

Hadrian Что ты знаешь о трудностях?

John L. Sullivan Что я знаю о трудностях?

Hadrian Да, что ты знаешь о трудностях?

John L. Sullivan Что значит, что я знаю о трудностях?

Hadrian Вот именно. Ты хочешь снять фильм про мусорные баки. Что ты знаешь про мусорные баки? Когда в последний раз ел из одного?

Hadrian А при чём тут это?

John L. Sullivan Он тебя спрашивает.

Hadrian Ты хочешь снять эпопею о бедах. Хочешь показать голодных людей, спящих в дверях.

LeBrand В газетах, которыми они укрываются!