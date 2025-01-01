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Киноафиша Фильмы Красная стрела

Красная стрела

Krasnaya strela 18+
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О фильме

Генеральный директор крупного НПО получает важный государственный заказ. Но к назначенному сроку заказ был не выполнен, разразился скандал, и Кропотова отстранили от должности…
Страна СССР
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1987
Премьера в мире 25 марта 1987
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Krasnaya strela, Czerwona strzała, Красная стрела
Режиссер
Игорь Шешуков
Искандер Хамраев
В ролях
Кирилл Лавров
Кирилл Лавров
Андрей Смирнов
Андрей Смирнов
Владимир Еремин
Людмила Аринина
Людмила Аринина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
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