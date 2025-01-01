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Красная стрела
Красная стрела
Krasnaya strela
18+
Напомним о выходе в прокат
исторический
драма
О фильме
Генеральный директор крупного НПО получает важный государственный заказ. Но к назначенному сроку заказ был не выполнен, разразился скандал, и Кропотова отстранили от должности…
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Страна
СССР
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
1987
Премьера в мире
25 марта 1987
Производство
Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Krasnaya strela, Czerwona strzała, Красная стрела
Режиссер
Игорь Шешуков
Искандер Хамраев
В ролях
Кирилл Лавров
Андрей Смирнов
Владимир Еремин
Людмила Аринина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
5.9
Оцените
10
голосов
5.9
IMDb
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