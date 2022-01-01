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Шведы. Вы чувствуете, сколько гордости в этом слове? Нет? Подождите-ка, но ведь это именно они научили нас, что собственное чадо нельзя продать и за сто тысяч миллионов, даже если он в остервенелом отчаянии попросит щеночка! Претенциозные реформаторы, подкупившие скромного советского человека идеей о том, что лучше всё-таки иметь восемь тортов и одну свечку, а не наоборот. Нация, чей психологический портрет можно срисовать с образа лучшего «привидения с мотором», которое обещало…