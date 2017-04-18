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С шутками про мамку и фразочками, обязанными стать крылатыми, на экраны врывается восхитительная экшен-комедия «Перестрелка». Этот фильм своеобразная фантазия на тему: а что если бы взрослые мальчики тоже играли в войнушку? Встретились как-то две группы людей. Одни привезли деньги, вторые - оружие. Казалось бы простой обмен, который должен пройти быстро и безболезненно. Но вдруг выясняется, что двое ребят из разных сторон, накануне сцепились в клубе, и причина этой ссоры еще не…