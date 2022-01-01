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Принц Филипп Распрекрасный везде успел засветиться: Белоснежку и Спящую Красавицу пробудил от вековечного сна, Золушке туфельку доставил. Но безудержного мастера флирта не остановить. Он подмигнет каждой встречной и найдет именно те слова, которые заставят почувствовать себя принцессой любую девушку. И дело не в особой харизме королевского сына и даже не в его статусе и богатстве, а в проклятии, что было наложено на Филиппа, когда он был совсем маленьким. Его сверкающая улыбка не просто манит…