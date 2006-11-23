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Акамас
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Akamas

Акамас, 2006

2006 / Кипр
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме
Детство Омериса, маленького мальчика турка-киприота проходит в среде греко-киприотов. Его учат тому, что люди все равны, независимо от того, как они себя называют: греками, турками, мусульманами или христианами. Но спустя время, когда он влюбляется в греко-киприотку, взрослый Омерис понимает, что мир не такой, каким он себе его представлял. Сердце говорит ему бороться, чтобы остаться с любимой, но окружение двигается в прямо противоположном направлении, в сторону разделения по национальному признаку. Если Омерис не хочет быть побежден, он должен побороть абсурдность фанатизма, который вторгается в его личную жизнь и пытается раздавить его...
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в мире 23 ноября 2006
Режиссер
Паникос Хрисанту
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Акамас 1 постер
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