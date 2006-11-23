Акамас, 2006

Детство Омериса, маленького мальчика турка-киприота проходит в среде греко-киприотов. Его учат тому, что люди все равны, независимо от того, как они себя называют: греками, турками, мусульманами или христианами. Но спустя время, когда он влюбляется в греко-киприотку, взрослый Омерис понимает, что мир не такой, каким он себе его представлял. Сердце говорит ему бороться, чтобы остаться с любимой, но окружение двигается в прямо противоположном направлении, в сторону разделения по национальному признаку. Если Омерис не хочет быть побежден, он должен побороть абсурдность фанатизма, который вторгается в его личную жизнь и пытается раздавить его...

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