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Киноафиша Фильмы Нанук с Севера Цитаты из фильма Нанук с Севера

Цитаты из фильма Нанук с Севера

Title Card Пронзительный свист ветра, скрип и шипение метущего снега, печальные волчьи вои главной собаки Нанука — всё это олицетворяет меланхоличный дух Севера.
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Robert Flaherty, Director Наконец, в 1920 году я решил, что отснял достаточно материала для фильма и собрался домой. Бедный старик Нанук всё время слонялся вокруг моей хижины, рассказывая о фильмах, которые мы ещё могли бы снять, если бы я остался ещё на год. Он так и не понял, зачем я затевал всю эту суету с созданием "большого образа" о нём. Меньше чем через два года я получил весть, что Нанук отправился вглубь материка в поисках оленей и погиб от голода. Но наш "большой образ", ставший «Нануком с Севера», побывал в самых неожиданных уголках мира, и больше мужчин, чем камней у берега дома Нанука, увидели Нанука — доброго, смелого, простого эскимоса.
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Title Card Нанук готовится к летнему путешествию вниз по реке к торговому пункту белого человека и к местам лова лосося и моржей в море.
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Title Card В знак уважения к Нануку, великому охотнику, торговец развлекает и пытается объяснить принцип граммофона — как белый человек «записывает» свой голос.
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Title Card Весом до двух тонн и с почти непробиваемой шкурой, морж при атаке, сверкая бивнями и издавая боевой клич «ук-ук», по праву называется «тигром Севера».
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Title Card Глубокий снег, утрамбованный ветром, — отличная основа для строительства иглу, снежного жилища эскимоса.
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Титры Чтобы легче резать, Нанук облизывает свой нож из моржового клыка, который сразу покрывается льдом.
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Title Card Маленький иглу, который Нанук сделал для щенков, согревал их всю ночь и защищал от голодных челюстей старших братьев.
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Title Card Посадка у «большого иглу» белого человека — торговой станции.
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Title Card Самым желанным мясом является мясо тюленя. Оно даёт максимум тепла и питательности. Представление о «эскимосах, питающихся только жиром» — заблуждение. Жир они используют так же, как мы масло.
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Title Card Таинственные Бесплодные Земли — пустынные, усыпанные валунами, продуваемые ветрами — безграничные просторы, возвышающиеся над миром. Засушливая почва и суровый климат не позволили бы выжить ни одной другой расе; но здесь, полностью зависящие от животного мира, который является их единственным источником пищи, живут самые жизнерадостные люди на свете — бесстрашные, обаятельные, беззаботные эскимосы.
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